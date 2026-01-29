Cascavel e Paraná - A Transitar informa que proprietários de veículos removidos para o Pátio de Veículos da autarquia há mais de 30 dias têm até 10 de fevereiro para regularizar pendências como multas, impostos e despesas de remoção e estadia. Caso não haja regularização dentro do prazo, os veículos serão incluídos automaticamente no processo que antecede o leilão.

A regularização pode ser feita no Pátio de Veículos, localizado na Rua da Amizade, nº 635, bairro XIV de Novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Informações adicionais são prestadas exclusivamente pelo WhatsApp, no número (45) 99156-7844.

Situação Atual dos Veículos

Atualmente, cerca de 600 veículos com mais de 30 dias de estadia estão aptos a ir a leilão. No total, o pátio abriga mais de 800 veículos.