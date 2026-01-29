Cascavel e Paraná - A Transitar informa que proprietários de veículos removidos para o Pátio de Veículos da autarquia há mais de 30 dias têm até 10 de fevereiro para regularizar pendências como multas, impostos e despesas de remoção e estadia. Caso não haja regularização dentro do prazo, os veículos serão incluídos automaticamente no processo que antecede o leilão.
A regularização pode ser feita no Pátio de Veículos, localizado na Rua da Amizade, nº 635, bairro XIV de Novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Informações adicionais são prestadas exclusivamente pelo WhatsApp, no número (45) 99156-7844.
Situação Atual dos Veículos
Atualmente, cerca de 600 veículos com mais de 30 dias de estadia estão aptos a ir a leilão. No total, o pátio abriga mais de 800 veículos.
Detalhes do Leilão
Após essa etapa, a Transitar iniciará a organização do 1º Leilão de Veículos Recolhidos e/ou Apreendidos de 2026, com veículos provenientes de ações de fiscalização de trânsito. O leilão será conduzido por leiloeiro público oficial, com participação aberta a pessoas físicas e jurídicas, em data ainda a ser definida.
O edital com a relação dos veículos está disponível no Diário Oficial desta quarta-feira (29), no site da Transitar, no departamento de Trânsito e no próprio Pátio de Veículos.
Fonte: Secom