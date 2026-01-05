Transitar alerta que novas regras para ciclomotores e veículos autopropelidos já estão em vigor

Cascavel - Desde o dia 1º de janeiro de 2026, tem mudança nas regras de utilização de ciclomotores e veículos autopropelidos por todo Brasil. Em Cascavel, a Transitar passa a ser responsável pela fiscalização e autuação de possíveis irregularidades, portanto, fique atento, para evitar multa e apreensão. Lembrando que o mais importante é a segurança dos condutores e dos pedestres.

A grande mudança é para os ciclomotores, aqueles veículos que têm tamanho superior a 1,30m entre eixos, motor a combustão com até 50cm³ ou motor elétrico entre 1.000 e 4.000 watts, alcança velocidade máxima de até 50 km/h e tem duas ou três rodas. Para circular legalmente, agora é necessário que o veículo seja emplacado e licenciado pelo Detran. O condutor deve ter CNH na categoria A, ou ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor). É obrigatório o uso de capacete e a circulação e estacionamento devem ser feitos em vias comuns, seguindo as regras das motocicletas.

É proibido a circulação de ciclomotores nas ciclofaixas, que passam a ser exclusivas para bicicletas e veículos autopropelidos limitados a 32km/h.



Para ser considerado um autopropelido o veículo deve ter potência máxima de 1.000 watts, tamanho máximo de 1,30m entre eixos e 70cm de largura, e ser movido exclusivamente por energia elétrica. Neste caso não é necessária a CNH e nem emplacamento.