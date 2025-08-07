Home Cotidiano

OPORTUNIDADE

Transitar abre inscrições para concurso público na próxima segunda-feira (11)

Foto: Secom
Foto: Secom

Cascavel - A Transitar abrirá concurso público n° 001/2025 para 13 vagas, além de formação de cadastro reserva, em Cascavel. Os cargos são de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.894,56 a R$ 8.386,18. 

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (11) e seguirão até dia 9 de setembro, exclusivamente pelo site www.fundacaofafipa.org.br. As taxas são de R$ 50 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior. 

Os cargos são: 

  • Agente de Serviços Operacionais – 10 vagas + CR, 
  • Técnico em Informática – 1 vaga + CR 
  • Contador – 1 vaga + CR 
  • Engenheiro Eletricista – 1 vaga + CR 

O concurso será executado pela Fundação Fafipa, e consistirá de Provas Objetivas, Discursivas e de Títulos, conforme o cargo escolhido. O local e a data da prova ainda serão divulgados. 

Todas as informações poderão ser acessadas a partir desta sexta-feira (8), no Diário Oficial do Município e nos endereços eletrônicos da Transitar e da Fafipa, respectivamente, www.transitarcascavel.com.br e www.fundacaofafipa.org.br.

Fonte: Secom

