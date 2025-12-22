Cascavel e Paraná - No Hospital do Câncer Uopeccan, a tradição das cartinhas ao Papai Noel emociona há mais de uma década. Todos os anos, colaboradores, voluntários e padrinhos se unem para tornar os sonhos das crianças e adolescentes atendidos na Oncopediatria uma realidade. Com o apoio dos pais, cada paciente escreve sua cartinha com pedidos que vão de brinquedos a itens como celulares, tablets e videogames, refletindo a força e a esperança de quem enfrenta o tratamento contra o câncer.

Mais do que presentes, as doações são gestos de amor e solidariedade, trazendo luz e alegria ao hospital. A Uopeccan é referência no tratamento do câncer infantojuvenil no Paraná, com mais de 300 crianças e adolescentes em acompanhamento nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Noroeste do estado.

Natal solidário na Uopeccan

A diretora de Assuntos Institucionais, Kelyn Aires, destaca o verdadeiro espírito do Natal: “Cada cartinha é escrita com o coração. Quem adota uma cartinha se torna parte dessa história, ajudando a transformar o Natal em um momento de esperança e encantamento. É emocionante ver o brilho nos olhos das crianças ao receberem o presente que sonharam.”