Cascavel e Paraná - No Hospital do Câncer Uopeccan, a tradição das cartinhas ao Papai Noel emociona há mais de uma década. Todos os anos, colaboradores, voluntários e padrinhos se unem para tornar os sonhos das crianças e adolescentes atendidos na Oncopediatria uma realidade. Com o apoio dos pais, cada paciente escreve sua cartinha com pedidos que vão de brinquedos a itens como celulares, tablets e videogames, refletindo a força e a esperança de quem enfrenta o tratamento contra o câncer.
Mais do que presentes, as doações são gestos de amor e solidariedade, trazendo luz e alegria ao hospital. A Uopeccan é referência no tratamento do câncer infantojuvenil no Paraná, com mais de 300 crianças e adolescentes em acompanhamento nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Noroeste do estado.
Natal solidário na Uopeccan
A diretora de Assuntos Institucionais, Kelyn Aires, destaca o verdadeiro espírito do Natal: “Cada cartinha é escrita com o coração. Quem adota uma cartinha se torna parte dessa história, ajudando a transformar o Natal em um momento de esperança e encantamento. É emocionante ver o brilho nos olhos das crianças ao receberem o presente que sonharam.”
Para adotar uma cartinha, o padrinho deve garantir que pode atender ao pedido. Cada cartinha inclui até três sugestões de presentes, mas é suficiente escolher uma. O importante é respeitar o pedido, pois as crianças esperam ansiosamente por aquele presente específico.
Como ajudar
Quem deseja fazer a alegria de uma criança pode entrar em contato pelo WhatsApp (45) 2101-7002 ou ir pessoalmente até o Núcleo Solidário da Uopeccan, em Cascavel. Caso não possa ir até o hospital, basta mandar uma mensagem e escolher a cartinha. O padrinho recebe os dados do responsável pela criança e deve combinar a entrega do presente até o dia 20 de dezembro.
