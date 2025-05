Tragédia na rodovia: batida frontal deixa um morto e um gravemente ferido

Itaipulândia - Um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (30) na PR-497, em Itaipulândia, no Oeste do Paraná, resultou na morte de um homem e deixou outro gravemente ferido.

A colisão frontal envolveu um Renault Scénic, com placas de Medianeira, e um Fiat 147, emplacado em Itaipulândia. O acidente aconteceu no quilômetro 22, próximo à comunidade de Caramuru, por volta das 7h.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Renault Scénic seguia no sentido São Miguel do Iguaçu/Itaipulândia, quando, por motivos que ainda serão apurados, colidiu frontalmente com o Fiat 147, que transitava no sentido contrário.

O condutor do Fiat 147, um homem de 44 anos, morador de Itaipulândia, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Foz do Iguaçu.