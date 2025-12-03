Cascavel - Um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado na noite desta terça-feira (2), na BR-369, em Cascavel. A colisão envolveu quatro veículos: um Voyage, um caminhão baú, uma van e uma motocicleta.

Segundo relato do motociclista, o veículo Voyage com placas de Foz do Iguaçu, seguia sentido a Corbélia quando ao realizar uma ultrapassagem, colidiu contra uma Van que seguia sentido a Cascavel. Com o impacto, o automóvel rodou na pista e colidiu consequentemente com um caminhão baú. Logo atrás, seguia uma moto que foi atingida por destroços da colisão. O piloto jogou a motocicleta na beira da rodovia para poder escapar do acidente.

Um homem que ocupava o Voyage morreu ainda no local da batida, antes da chegada dos socorristas. Ele foi identificado como Charles Wisnieski, de 37 anos. Dentro do carro foram encontrados 50 quilos de maconha.

As demais vítimas foram atendidas pelas equipes de emergência e encaminhadas para unidades hospitalares da cidade.