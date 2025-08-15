Home Cotidiano

OESTE

Tragédia na BR-369: Batida frontal termina com morte de idoso e duas pessoas levadas ao hospital

Foto: PRF
Foto: PRF

Paraná - Na noite de ontem, quinta-feira (14), uma colisão frontal entre um Volkswagen Gol e um Honda Fit, ocorrida no km 368 da BR-369, em Mambore-PR, resultou na morte de um homem de 67 anos, condutor do Gol.

Os dois ocupantes do Honda Fit sofreram ferimentos e foram encaminhadas para atendimento médico. A via permaneceu parcialmente interditada para o trabalho das equipes de resgate, IML e da Polícia Rodoviária Federal.

Notícias Relacionadas

As causas e demais circunstâncias do acidente serão determinadas após a conclusão do laudo pericial da Polícia Científica.

Fonte: PRF

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos
Foto: Divulgação/EPR Iguaçu

OPORTUNIDADE

EPR Iguaçu realiza entrevistas de candidatos PCD na Agência do Trabalhador de Cascavel nesta sexta-feira (15)

Paraná - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza nesta sexta-feira (15) entrevistas direcionadas a candidatos PCD (Pessoas com Deficiência), na Agência do Trabalhador de Cascavel. Estão abertas 06 vagas, entre administrativas e operacionais, bem como formação de banco de talentos. Interessados […]

Foto: SESP-PR

FATALIDADE

Dedicação total: 50 profissionais estão envolvidos nas buscas por vestígios da explosão

Paraná - Dois dias após a explosão na fábrica Enaex Brasil, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, as forças de segurança e salvamento do Paraná seguem trabalhando para identificar os trabalhadores e trabalhadoras vítimas do acidente. Estão atuando no local equipes especializadas do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Científica e Polícia Civil […]