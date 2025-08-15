Tragédia na BR-369: Batida frontal termina com morte de idoso e duas pessoas levadas ao hospital

Paraná - Na noite de ontem, quinta-feira (14), uma colisão frontal entre um Volkswagen Gol e um Honda Fit, ocorrida no km 368 da BR-369, em Mambore-PR, resultou na morte de um homem de 67 anos, condutor do Gol.

Os dois ocupantes do Honda Fit sofreram ferimentos e foram encaminhadas para atendimento médico. A via permaneceu parcialmente interditada para o trabalho das equipes de resgate, IML e da Polícia Rodoviária Federal.