Tragédia na BR-277: Duas pessoas morrem e 13 ficam feridas após grave acidente

Céu Azul - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na madrugada deste domingo (10), um grave acidente no km 639 da BR-277, em Céu Azul, envolvendo um automóvel e três ônibus. A ocorrência resultou, preliminarmente, em duas mortes e 13 pessoas feridas.
Conforme levantamentos no local, um automóvel transitava na contramão de direção e colidiu frontalmente com um ônibus que seguia sentido Foz do Iguaçu. Após o impacto, o ônibus perdeu o controle e ficou atravessado sobre a pista, sendo atingido transversalmente por um segundo ônibus que seguia sentido Cascavel.
Na sequência, um terceiro ônibus, também no sentido Foz do Iguaçu, tentou evitar a colisão com os demais veículos, mas acabou saindo de pista.
As vítimas fatais são a condutora do automóvel, uma mulher de 27 anos, e um passageiro do primeiro ônibus.
Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel. Os 13 feridos foram levados para atendimento no Hospital de Céu Azul.
Detalhes do Acidente
A pista ficou totalmente interditada das 2h às 8h30, com o tráfego desviado pela marginal. Aproximadamente 120 passageiros ficaram sobre a via após o acidente e receberam apoio da Prefeitura de Céu Azul para transporte até a rodoviária. O atendimento contou com o trabalho integrado da PRF, SAMU, SIATE e viaturas da concessionária responsável pela rodovia e equipes de resgate locais.
Para emergências, o telefone da PRF é 191.
Fonte: PRF