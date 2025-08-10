Tragédia na BR-277: Duas pessoas morrem e 13 ficam feridas após grave acidente

Céu Azul - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na madrugada deste domingo (10), um grave acidente no km 639 da BR-277, em Céu Azul, envolvendo um automóvel e três ônibus. A ocorrência resultou, preliminarmente, em duas mortes e 13 pessoas feridas.

Conforme levantamentos no local, um automóvel transitava na contramão de direção e colidiu frontalmente com um ônibus que seguia sentido Foz do Iguaçu. Após o impacto, o ônibus perdeu o controle e ficou atravessado sobre a pista, sendo atingido transversalmente por um segundo ônibus que seguia sentido Cascavel.

Na sequência, um terceiro ônibus, também no sentido Foz do Iguaçu, tentou evitar a colisão com os demais veículos, mas acabou saindo de pista.

As vítimas fatais são a condutora do automóvel, uma mulher de 27 anos, e um passageiro do primeiro ônibus.