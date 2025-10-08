Lindoeste - Um homem de 63 anos morreu em um acidente registrado por volta das 12h45 desta quarta-feira (8) na BR-163, em Lindoeste. O sinistro ocorreu no quilômetro 171 da rodovia, no sentido Lindoeste a Capitão Leônidas Marques.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão conduzido pela vítima colidiu contra uma defensa de concreto e, em seguida, tombou, provocando o derramamento da carga de material reciclável.

O motorista, natural de Chapecó (SC), não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele foi identificado como Izair Lazzaretti.