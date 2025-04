Tragédia! Grave acidente de ônibus deixa ao menos 10 mortos em Minas Gerais

Brasil - Um acidente de ônibus, na madrugada desta terça-feira (8) na MG-223, entre os municípios mineiros de Araguari e Tupaciguara, deixou ao menos dez mortos, sendo duas crianças, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O veículo, que tinha 46 ocupantes, saiu de Anápolis (GO) com destino a Ribeirão Preto (SP). “Sobre a dinâmica do acidente, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo. Ele atravessou o canteiro central do entroncamento que liga as rodovias MG-223 e a LMG-413 e capotou na alça de acesso”, diz nota dos bombeiros.

Segundo a corporação, 18 passageiros foram socorridos e conduzidos a hospitais, sendo alguns com quadros de maior gravidade. Outros 18 tiveram lesões leves ou não se feriram e dispensaram o atendimento.