Tradicional Pesca no Lago será neste domingo (6) no cartão-postal de Cascavel

Cascavel - Já pode ir preparando os equipamentos de pesca, porque está chegando o grande dia. O tradicional evento Pesca no Lago será realizado neste domingo (6), a partir das 6h, no Lago Municipal, cartão-postal de Cascavel. Todas as 5 mil pulseirinhas que dão acesso ao local já estão esgotadas. Será um dia de pesca e de confraternização em família e amigos. “Bóra,” pescar?

Cascavel

A iniciativa é da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. Para participar, o cascavelense teve que fazer a doação de um quilo de alimento ao Provopar, movimentando uma rede de solidariedade, onde mais de 5 toneladas de doações foram recebidas.



Assim como nas edições anteriores, algumas ruas no entorno do lado estarão bloqueadas, sendo liberado o acesso a área de pesca apenas a quem tem a pulseira.

Serão quatro portões de acesso pelas ruas: Pedro Carlos Neppel, Tiradentes, Jacarezinho e Waldemar Casagrande (Vertedouro).

O ambiente contará com uma praça de alimentação com opções para todos os gostos, banheiros e bebedouros, para tornar a tarde agradável e prazerosa. A pesca seguirá até 18h.

Além do entretenimento gratuito, a Pesca no Lago tem um carácter técnico, uma vez que auxilia no processo de despesca, garantindo o equilíbrio ambiental do Lago. Peixes como tilápia, lambari, bagre, traíra, tambaqui, mussum, corumbá e entre outros estão na lista de espécies do lago.

Para garantir a segurança de todos, haverá um esquema especial com a Guarda Municipal, Polícia Militar e equipes de saúde. Além disso, algumas regras devem ser seguidas. Os pescadores devem permanecer na beira do lago e será permitida a pesca de barranco. Será liberado usar varas de bambu, molinetes, carretilhas e linhas. Todo peixe pescado pertence a quem pescou, inclusive, estão aptos para consumo.