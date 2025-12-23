Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (23), um grave acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em uma empresa agrícola às margens da BR-277, em uma estrada rural próxima à região da Mascarello. Um trabalhador foi soterrado por grãos de milho enquanto realizava suas atividades no local.

Segundo as informações, o homem foi surpreendido pelo deslocamento do material e ficou preso sob os grãos, em uma situação de alto risco. Diante da gravidade, várias equipes foram acionadas, incluindo socorristas, um oficial de área, um médico e um caminhão ABTR.