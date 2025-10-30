Toledo - Um capotamento foi registrado por volta das 15h desta quinta-feira (30), na rodovia BR-163, nas proximidades do Posto Corujão, em Toledo. O acidente envolveu um veículo Toyota Yaris, de cor vermelha, conduzido por uma mulher de 44 anos que seguia no sentido de Cascavel a Toledo.

De acordo com informações apuradas no local pela equipe de reportagem do Toledo News, a condutora perdeu o controle da direção em uma curva, colidiu contra uma árvore, o impacto foi tão forte que arrancou o teto do carro e, em seguida, o veículo caiu em uma ribanceira de aproximadamente quatro metros de altura.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à motorista, que sofreu ferimentos considerados moderados. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada a um hospital de Toledo para avaliação e cuidados médicos.