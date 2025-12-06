Tornado: Um mês após a tragédia que devastou Rio Bonito, casas começam a ser reconstruídas

Paraná e Rio Bonito do Iguaçu -

Neste domingo, dia 7 de dezembro, completa um mês do tornado que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que fica a cerca de 160 km de Cascavel, no Centro-Sul do Estado. Desde então, uma grande mobilização começou acerca da cidade que, primeiro teve que ser limpa, reestabelecida e a partir desta semana passou a ser reconstruída. Durante a passagem do tornado F4 na Escala Fujita, sete pessoas perderam a vida e muitas outras tiveram ferimentos – de leves a graves.

O fator é que o dia 7 de novembro mudou a vida de todos os moradores da cidade, que conviveram por cerca de 15 minutos com o fenômeno metereológico de maior intensidade que já tinham visto. Imagens que foram gravadas por moradores e outras que demonstraram a chegada do tornado circularam todo o país que ficou estarrecido com a força dos ventos que chegaram a atingir 330 km/h, deixando um verdadeiro rastro de destruição em toda a cidade, que tem um pouco mais de 14 mil habitantes ao todo.

Nesta semana, um verdadeiro mutirão de reconstrução começou na cidade com o início da construção das 320 casas, por meio do Governo do Estado, para atender as famílias que tiveram seus imóveis destruídos. A construção das casas está sendo feita pela empresa Tecverde, responsável pela entrega e montagem das edificações pré-moldadas. O gerenciamento da operação está sendo feito pela Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná). A empresa pública participou, inclusive, do cadastramento das famílias afetadas e da vistoria de mais de 1,5 mil imóveis na cidade, e ao todo, serão investidos cerca de R$ 44 milhões.

De acordo com a Cohapar, os moradores que são proprietários de terrenos adequados ganharão um novo teto no mesmo local. Aqueles que não têm uma área própria terão suas moradias instaladas em uma região doada pela Prefeitura que ainda está sendo preparada. Ao todo, oito lotes já passaram pelas fases de limpeza e nivelamento do solo e foram liberados para a execução dos trabalhos. Pelo cronograma, a empresa receberá semanalmente a autorização para executar seu serviço em outros espaços que forem liberados.

Modelo

As residências serão construídas usando o sistema wood frame, o que reduz consideravelmente o tempo de execução. As casas possuem sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço, com tamanhos variando entre 45 m², 48 m² e 50 m².

A primeira fase da obra é justamente a fundação rasa, que já recebe embutidas as instalações elétricas, hidráulicas e de gás. O passo seguinte depende do tempo de cura do concreto, que pode levar entre três dias a uma semana, de acordo com vários fatores, incluindo o tipo do solo. A próxima etapa é a montagem das paredes, estruturas que também chegam prontas, com esquadrias e instalações. Na sequência, entram o telhado e os acabamentos finais: cerâmica, pintura, louças e metais.

Auxílio

Além das casas novas, as famílias também já estão recebendo os outros auxílios do Governo do Estado. O benefício de R$ 1 mil para as pessoas mais vulneráveis já foi pago a 1.475 famílias. O benefício será pago por até seis meses para auxiliar na reconstrução e reorganização da vida das famílias após a tragédia. Este é o quarto lote liberado de pagamentos.

Coordenado pela Sedef (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família) e operacionalizado em parceria com o Banco do Brasil, o “Superação” foi desenvolvido especialmente para atender as famílias impactadas, garantindo um suporte financeiro e contribuindo para que os moradores tenham condições de retomar suas rotinas.