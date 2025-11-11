As imagens de destruição de uma cidade com um pouco mais de 14 mil habitantes chocaram todo o estado e o país devido à violência em que o tornado – classificado como F3 na escala Fujita – deixou a pequena cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Estado. Com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h,

Ao todo, seis pessoas morreram, 700 pessoas ficaram feridas e cerca de 90% dos imóveis foram destruídos. O tornado é um dos piores da história do país estando entre os 10 fenômenos mais violentos das últimas décadas, superando o episódio ocorrido na cidade de Nova Laranjeiras, em 1997 que deixou quatro mortos.

O tornado atingiu a cidade um pouco depois das 18h da última sexta-feira (7) e demorou no máximo 15 minutos para passar na cidade que, a partir de agora, terá que reconstruir as paredes e a sua história. Moradores de grande parte das cidades do Estado estão mobilizados para ajudar no que for preciso para acolher os desabrigados, limpar a cidade que está cheia de escombros e até retomar serviços básicos como fornecimento de água e energia elétrica no município que fica a cerca de 160 km de Cascavel.

Força-tarefa

Nesta segunda-feira (10) uma verdadeira força-tarefa passou a fazer parte da rotina dos moradores com maquinários para iniciar a limpeza, com um grande movimento de caminhões chegando à cidade com água, alimentos, produtos de higiene pessoal, que estão sendo distribuídos por voluntários. As doações estão sendo direcionadas para a cidade de Laranjeiras do Sul, onde tudo é separado para depois ser entregue a Rio Bonito, que fica a poucos minutos dali.

R$50 milhões

Para auxiliar na reconstrução da cidade, que tem pelo menos mil pessoas desalojadas, o Governo do Estado liberou cerca de R$ 50 milhões, do Fecap (Fundo Estadual de Calamidade Pública). A Alep (Assembleia Legislativa) aprovou ainda no fim de semana um projeto de lei que altera as regras de repasse do Fundo, para que os recursos possam ser repassados diretamente às famílias, que vão receber até R$ 50 mil cada para reconstrução de suas casas – os detalhes ainda serão estabelecidos por decreto.

Além disso, a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) também está levantando, junto com engenheiros do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), todos os prejuízos para auxiliar no direcionamento dos recursos. A proposta é que as 320 casas atingidas sejam reconstruídas, assim como as escolas que foram destruídas, processo que vai ocorrer de forma paralela ao repasse dos recursos. As obras terão início assim que as equipes de engenharia concluírem os diagnósticos técnicos e estruturais dos terrenos, mas a expectativa é que os trabalhos comecem ainda nesta semana.