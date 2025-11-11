As imagens de destruição de uma cidade com um pouco mais de 14 mil habitantes chocaram todo o estado e o país devido à violência em que o tornado – classificado como F3 na escala Fujita – deixou a pequena cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Estado. Com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h,
Ao todo, seis pessoas morreram, 700 pessoas ficaram feridas e cerca de 90% dos imóveis foram destruídos. O tornado é um dos piores da história do país estando entre os 10 fenômenos mais violentos das últimas décadas, superando o episódio ocorrido na cidade de Nova Laranjeiras, em 1997 que deixou quatro mortos.
O tornado atingiu a cidade um pouco depois das 18h da última sexta-feira (7) e demorou no máximo 15 minutos para passar na cidade que, a partir de agora, terá que reconstruir as paredes e a sua história. Moradores de grande parte das cidades do Estado estão mobilizados para ajudar no que for preciso para acolher os desabrigados, limpar a cidade que está cheia de escombros e até retomar serviços básicos como fornecimento de água e energia elétrica no município que fica a cerca de 160 km de Cascavel.
Força-tarefa
Nesta segunda-feira (10) uma verdadeira força-tarefa passou a fazer parte da rotina dos moradores com maquinários para iniciar a limpeza, com um grande movimento de caminhões chegando à cidade com água, alimentos, produtos de higiene pessoal, que estão sendo distribuídos por voluntários. As doações estão sendo direcionadas para a cidade de Laranjeiras do Sul, onde tudo é separado para depois ser entregue a Rio Bonito, que fica a poucos minutos dali.
R$50 milhões
Para auxiliar na reconstrução da cidade, que tem pelo menos mil pessoas desalojadas, o Governo do Estado liberou cerca de R$ 50 milhões, do Fecap (Fundo Estadual de Calamidade Pública). A Alep (Assembleia Legislativa) aprovou ainda no fim de semana um projeto de lei que altera as regras de repasse do Fundo, para que os recursos possam ser repassados diretamente às famílias, que vão receber até R$ 50 mil cada para reconstrução de suas casas – os detalhes ainda serão estabelecidos por decreto.
Além disso, a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) também está levantando, junto com engenheiros do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), todos os prejuízos para auxiliar no direcionamento dos recursos. A proposta é que as 320 casas atingidas sejam reconstruídas, assim como as escolas que foram destruídas, processo que vai ocorrer de forma paralela ao repasse dos recursos. As obras terão início assim que as equipes de engenharia concluírem os diagnósticos técnicos e estruturais dos terrenos, mas a expectativa é que os trabalhos comecem ainda nesta semana.
Reconstrução
Para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a intenção é que em até 90 dias as primeiras casas fiquem prontas, pelo menos de forma parcial, que serão entregues gratuitamente às famílias. As empresas de construção civil que trabalham com o modelo off-site serão priorizadas, já que elas substituem o “tijolo por tijolo” pela instalação de paredes pré-produzidas. As paredes são produzidas em indústria e chegam prontas para instalação, já com portas, esquadrias e sistemas elétricos e hidráulicos. O investimento deve ser de cerca de R$ 60 milhões, com padrão de custo por metro quadrado e cada casa terá cerca de 45 metros quadrados.
Nesta segunda-feira (10), uma reunião ocorreu na cidade, na qual equipes do Governo do Estado, prefeitura e voluntários alinharam as ações. A principal necessidade no momento são materiais de construção, como rufos, calhas, telhas de 5 mm, pregos, parafusos, betoneiras, tudo que possa servir para construção, mas todos trabalham para encontrar um local que possa receber as doações, uma vez que poucos espaços não foram afetados pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu e como há previsão de chuva nesta semana, a ideia é cobrir as casas que sobraram o quanto antes.
Doações
Nesta segunda-feira (10), o prefeito de Cascavel, Renato Silva, formalizou apoio humanitário a Rio Bonito do Iguaçu. Com isto, Cascavel está autorizada a disponibilizar servidores, veículos, equipamentos e serviços para atuar diretamente nas operações de socorro, auxílio emergencial e assistência às famílias atingidas. A coordenação das ações será feita pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Assistência Social em alinhamento com a Defesa Civil do Estado e com a gestão de Rio Bonito do Iguaçu. Entre as frentes de trabalho previstas estão o envio de alimentos, água potável, agasalhos, cobertores e demais itens essenciais, além de apoio logístico e mobilização com equipamentos e veículos do Município e mobilização de servidores e voluntários para atuar nas operações de socorro. As despesas destinadas a esse suporte serão com recursos próprios do Município, com possibilidade de suplementação, caso necessário. O decreto passou a valer hoje (10), com efeitos retroativos de sábado (8).
Ajude
Em Cascavel, os pontos de arrecadação seguem funcionando na Prefeitura de Cascavel, das 8h30 até as 17h30 e na sede da Defesa Civil, das 8h30 até as 22h. A logística de recebimento e entrega dos materiais de construção ainda estão sendo organizados em parceria com o Exército, a Defesa Civil do Estado e o Município de Rio Bonito do Iguaçu. Quem preferir, pode contribuir financeiramente via pix oficial, utilizando o CNPJ da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu: 95.587.770/0001-99.
Tornados
O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) confirmou nesta segunda-feira (10) a ocorrência de mais dois tornados no interior do Paraná durante as tempestades da noite de sexta-feira (7), além de finalizar a classificação do tornado que já havia sido confirmado no município de Rio Bonito do Iguaçu. Os outros tornados aconteceram em Turvo e Guarapuava. As análises foram feitas, além do trabalho em cima dos radares, com vídeos, sobrevoos e vistorias em solo.
De acordo com o Simepar, as condições atmosféricas — com grande aporte de calor e umidade, além da intensificação e mudança na direção dos ventos com a altura, — criaram um ambiente favorável à formação de tempestades severas e tornados no Estado. Na sequência, outras duas tempestades severas também geraram tornados: uma em Guarapuava, especialmente na região do distrito de Entre Rios, classificada como F2, com ventos próximos de 250 km/h; e outra em Turvo, ao sul da área urbana central, também classificada como F2, com ventos ao redor de 200 km/h.