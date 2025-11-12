Paraná - A sétima morte provocada pelo tornado F3 na escala Fujita que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, a 160 km de Cascavel, foi confirmada nesta terça-feira (11) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná. A vítima, José Eronides de Almeida, de 70 anos, faleceu no sábado pela manhã na Unidade de Saúde Central, após sofrer uma insuficiência cardíaca aguda. Ele não chegou a ser encaminhado para o sistema regulado e o óbito foi enquadrado como estresse pós-trauma no contexto do tornado, que destruiu cerca de 90% das residências e estabelecimentos comerciais da cidade.

Até agora, a tragédia soma ao todo sete mortes, sendo que seis são em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava. Dos 835 atendimentos em decorrência direta do desastre, 20 pessoas seguem internadas, três delas no HUOP (Hospital Universitário de Oeste do Paraná).

O tornado atingiu a cidade com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h, sendo classificado como um dos piores da história do país estando entre os 10 fenômenos mais violentos das últimas décadas, superando o episódio ocorrido na cidade de Nova Laranjeiras, em 1997 que deixou quatro mortos.

Projeto de lei

Nesta terça-feira (11) foi encaminhado para a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) um projeto de lei que institui o Programa Auxílio Paraná, voltado a oferecer apoio financeiro emergencial a famílias atingidas por desastres naturais em todo o território paranaense, sendo a primeira destinação para moradores de Rio Bonito do Iguaçu, para cerca de 1,4 mil famílias. A proposta autoriza o pagamento de R$ 1 mil de até seis meses, as famílias com renda de até três salários mínimos que tenham perdido total ou parcialmente a moradia, sofrido danos significativos ou ficado desabrigadas em razão de eventos climáticos extremos.

Além do atendimento emergencial a Rio Bonito do Iguaçu, o programa poderá ser acionado em qualquer município paranaense que registre situação de calamidade pública ou emergência reconhecida oficialmente pelo Governo do Estado. O projeto de lei também prevê que o valor do benefício e o prazo de pagamento possam ser reajustados ou prorrogados por ato do chefe do Poder Executivo, conforme a gravidade da situação. As informações sobre renda familiar serão prestadas por autodeclaração, sujeitas à verificação posterior pelos órgãos competentes.