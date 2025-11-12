Paraná - A sétima morte provocada pelo tornado F3 na escala Fujita que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, a 160 km de Cascavel, foi confirmada nesta terça-feira (11) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná. A vítima, José Eronides de Almeida, de 70 anos, faleceu no sábado pela manhã na Unidade de Saúde Central, após sofrer uma insuficiência cardíaca aguda. Ele não chegou a ser encaminhado para o sistema regulado e o óbito foi enquadrado como estresse pós-trauma no contexto do tornado, que destruiu cerca de 90% das residências e estabelecimentos comerciais da cidade.
Até agora, a tragédia soma ao todo sete mortes, sendo que seis são em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava. Dos 835 atendimentos em decorrência direta do desastre, 20 pessoas seguem internadas, três delas no HUOP (Hospital Universitário de Oeste do Paraná).
O tornado atingiu a cidade com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h, sendo classificado como um dos piores da história do país estando entre os 10 fenômenos mais violentos das últimas décadas, superando o episódio ocorrido na cidade de Nova Laranjeiras, em 1997 que deixou quatro mortos.
Projeto de lei
Nesta terça-feira (11) foi encaminhado para a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) um projeto de lei que institui o Programa Auxílio Paraná, voltado a oferecer apoio financeiro emergencial a famílias atingidas por desastres naturais em todo o território paranaense, sendo a primeira destinação para moradores de Rio Bonito do Iguaçu, para cerca de 1,4 mil famílias. A proposta autoriza o pagamento de R$ 1 mil de até seis meses, as famílias com renda de até três salários mínimos que tenham perdido total ou parcialmente a moradia, sofrido danos significativos ou ficado desabrigadas em razão de eventos climáticos extremos.
Além do atendimento emergencial a Rio Bonito do Iguaçu, o programa poderá ser acionado em qualquer município paranaense que registre situação de calamidade pública ou emergência reconhecida oficialmente pelo Governo do Estado. O projeto de lei também prevê que o valor do benefício e o prazo de pagamento possam ser reajustados ou prorrogados por ato do chefe do Poder Executivo, conforme a gravidade da situação. As informações sobre renda familiar serão prestadas por autodeclaração, sujeitas à verificação posterior pelos órgãos competentes.
Repasses
Também será feito repasse de até R$ 50 mil por família para reformas, por meio de uma lei que foi sancionada nesta terça-feira (11), chegando a um aporte planejado de R$ 50 milhões. Equipes do Ibape (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná) e da Cohapar, com apoio do Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), estão desde domingo (9) avaliando as condições das edificações, sendo que o grupo já mapeou cerca de 80% das residências e prédios públicos afetados.
A Polícia Militar do Paraná tem atuado intensamente no apoio às vítimas do tornado oferecendo ajuda humanitária, suporte logístico e segurança nas áreas mais atingidas. A corporação também conta com o serviço de dois veículos Plataforma de Observação Elevada, que permite acompanhamento em tempo real de grandes áreas, com câmeras de 360 graus e tecnologia de última geração. As câmeras registram imagens em 4K, com zoom óptico e visão noturna, garantindo o monitoramento contínuo e preciso. A tecnologia tem sido fundamental para o apoio ao Corpo de Bombeiros e às demais forças de segurança, além de contribuir para a prevenção de crimes e para o controle das áreas impactadas, além de evitar roubos e furtos.
Aulas
As aulas na rede estadual começaram a ser retomadas nesta terça-feira (11), com o retorno das atividades no Colégio Estadual Joaquim Nazario Ribeiro, que atende 115 estudantes. Ao longo da semana, outras escolas também voltarão a funcionar de forma gradativa. Das sete unidades estaduais existentes no município, cinco foram menos afetadas e retomam as aulas conforme o cronograma definido pela Secretaria da Educação do Paraná.
Reconstrução
Equipes da Defesa Civil, Polícia Militar e Secretaria do Desenvolvimento Social e Família continuam promovendo ações de reconstrução da cidade, que incluem apoio logístico, limpeza de vias, distribuição de kits de assistência humanitária, colchões, cobertores e telhas, além do acompanhamento psicossocial das famílias atingidas. Também serão construídas cerca de 320 casas, assim que as equipes de engenharia concluírem os diagnósticos técnicos e estruturais dos terrenos, com investimento de cerca de R$ 60 milhões, com padrão de custo por metro quadrado.