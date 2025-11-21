Rio Bonito do Iguaçu - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) divulgou, na tarde desta sexta-feira (21), uma nova atualização sobre o atendimento às vítimas do tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu na última sexta-feira (15).
Conforme o balanço das 17h, dez pessoas seguem internadas em hospitais da região, sendo uma delas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Internamentos em Guarapuava
Cinco pacientes permanecem hospitalizados em Guarapuava:
- Três no Hospital Santa Tereza;
- Dois no Hospital São Vicente de Paulo.
Pacientes em Laranjeiras do Sul
Outros três pacientes seguem internados em Laranjeiras do Sul:
- Um no Hospital São Lucas;
- Dois no Instituto de Saúde São José.
Atendimentos em Cascavel
No Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, duas pessoas seguem recebendo atendimento médico.
A SESA permanece monitorando a situação e deve divulgar novas atualizações conforme a evolução dos casos. O tornado provocou severos estragos na cidade, deixando mortos, feridos e centenas de pessoas desabrigadas, além de danos estruturais significativos.