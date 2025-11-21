Foto: José Fernando Ogura/AEN
Foto: José Fernando Ogura/AEN

Rio Bonito do Iguaçu - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) divulgou, na tarde desta sexta-feira (21), uma nova atualização sobre o atendimento às vítimas do tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu na última sexta-feira (15).

Conforme o balanço das 17h, dez pessoas seguem internadas em hospitais da região, sendo uma delas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Internamentos em Guarapuava

Cinco pacientes permanecem hospitalizados em Guarapuava:

  • Três no Hospital Santa Tereza;
  • Dois no Hospital São Vicente de Paulo.

Pacientes em Laranjeiras do Sul

Outros três pacientes seguem internados em Laranjeiras do Sul:

  • Um no Hospital São Lucas;
  • Dois no Instituto de Saúde São José.

Atendimentos em Cascavel

No Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, duas pessoas seguem recebendo atendimento médico.

A SESA permanece monitorando a situação e deve divulgar novas atualizações conforme a evolução dos casos. O tornado provocou severos estragos na cidade, deixando mortos, feridos e centenas de pessoas desabrigadas, além de danos estruturais significativos.

