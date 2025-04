TOP 50 Confirma: melhor pizza do Sul do Brasil está em Cascavel e Foz do Iguaçu

Cascavel – Os holofotes da gastronomia italiana mundial se voltaram, na noite desta quinta-feira (10), para o Rio de Janeiro, palco da premiação 2025 do 50 Top Pizza América Latina, um dos rankings mais respeitados do universo pizzaiolo. Em meio a grandes nomes de São Paulo, Rio de Janeiro e outros 16 países latino-americanos, o Oeste do Paraná voltou a brilhar com a Luigia Pizzeria, que, com unidades em Cascavel e Foz do Iguaçu, conquistou a 24ª colocação no pódio, reafirmando seu lugar como a única representante paranaense no ranking e a primeira do Sul do Brasil.

“Este prêmio representa uma conquista histórica para a nossa pizzaria e para todo o Paraná”, comemora a jovem empresária Luiza Zenatti Fadanelli, que participou da cerimônia da premiação no Instituto Italiano di Cultura, no Rio de Janeiro, seguida de uma celebração na Braz Pizzaria, no Jardim Botânico.

“Ser reconhecida por uma entidade italiana, referência mundial quando o assunto é pizza, é uma honra imensa. Mostra que nosso trabalho, feito com paixão, técnica, dedicação e qualidade, foi novamente valorizado por especialistas”, celebra.

Mais do que um prêmio, o ranking é um reconhecimento técnico, criterioso e legítimo, concedido por quem realmente entende de tradição. Criado na Itália em 2017, o 50 Top Pizza é um guia internacional que avalia, com olhar apurado, as melhores pizzarias artesanais do mundo. Os critérios incluem a qualidade da pizza, a origem dos ingredientes, a excelência no atendimento e a atmosfera do local. O diferencial que garante a credibilidade da premiação é o fato de os avaliadores serem inspetores anônimos.

“Não é possível se inscrever para concorrer ao ranking. É um reconhecimento espontâneo e de mérito, o que torna o resultado ainda mais especial”, explica Luiza.

Mais um reconhecimento para a conta

Mais um reconhecimento para a conta