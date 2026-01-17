Toledo vai receber missão japonesa por trabalho com idosos

No início de março, uma missão composta por especialistas do Governo do Japão e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) virá ao Paraná para saber mais sobre o programa de atenção ao idoso. Entre as cidades que serão visitadas está Toledo. A confirmação foi dada pela secretária de Estado Leandre Dal Ponte (Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa) na quinta-feira (15), durante visita ao prefeito Mario Costenaro.

“Se Toledo conquistou tudo isso é porque fez o dever de casa”, afirmou Leandre ao mencionar a visita da missão e os vários projetos trazidos ao município em 2025, entre eles a entrega de um ônibus exclusivo para o transporte de idosos.

“A gente vem aqui, em nome do Governo do Estado, fazer uma visita e também trazer a notícia ao prefeito Mario Costenaro dessa visita de uma missão internacional”, destacou a secretária. Leandre citou a necessidade de buscar a parceria do município para uma agenda que o governo japonês fará no Paraná em março, “e por Toledo ser um dos municípios-piloto, certificada como Cidade Amiga da Pessoa Idosa pela Organização Mundial da Saúde”.