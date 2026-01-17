Toledo vai receber missão japonesa por trabalho com idosos

No início de março, uma missão composta por especialistas do Governo do Japão e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) virá ao Paraná para saber mais sobre o programa de atenção ao idoso. Entre as cidades que serão visitadas está Toledo. A confirmação foi dada pela secretária de Estado Leandre Dal Ponte (Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa) na quinta-feira (15), durante visita ao prefeito Mario Costenaro.
“Se Toledo conquistou tudo isso é porque fez o dever de casa”, afirmou Leandre ao mencionar a visita da missão e os vários projetos trazidos ao município em 2025, entre eles a entrega de um ônibus exclusivo para o transporte de idosos.
“A gente vem aqui, em nome do Governo do Estado, fazer uma visita e também trazer a notícia ao prefeito Mario Costenaro dessa visita de uma missão internacional”, destacou a secretária. Leandre citou a necessidade de buscar a parceria do município para uma agenda que o governo japonês fará no Paraná em março, “e por Toledo ser um dos municípios-piloto, certificada como Cidade Amiga da Pessoa Idosa pela Organização Mundial da Saúde”.
Projetos e Avaliações
A missão internacional vem avaliar a modelagem da Bolsa Cuidador Familiar, “que é algo inovador no nosso país. Então, eles querem levar esse modelo, em especial o Banco Interamericano, para outros países do mundo, e Toledo foi um grande parceiro do Governo do Estado no desenvolvimento metodológico desta nova política”, acrescentou Leandre.
A secretária citou ainda o trabalho desenvolvido por Toledo ao longo dos anos no atendimento aos idosos, como os dois Centros de Revitalização da Terceira Idade (Certis) — que passarão a ser três com a construção do novo Certi do Jardim Panorama, que levará o nome do ex-prefeito José Carlos Schiavinato. “Uma obra de R$ 7,5 milhões que o Governo do Estado estará apoiando o município a construir”, ressaltou Leandre, mencionando também a Casa da Mulher Paranaense. “Um equipamento inovador do governador Ratinho Junior e que Toledo é um dos 30 municípios do Paraná contemplados com essa estrutura, que o Governo do Japão vem conhecer como parte dos serviços voltados às pessoas idosas”.
O objetivo, segundo a secretária, é olhar para o futuro, garantindo infraestrutura aos municípios e, principalmente, a manutenção de um serviço que será cada vez mais necessário.