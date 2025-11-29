Toledo tem melhor desempenho do interior, aponta Caged

O município de Toledo encerrou outubro com o melhor desempenho na criação de empregos entre todos os municípios do interior do Paraná. Os dados divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Previdência, por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), mostram que a cidade somou 3.743 admissões e 3.055 desligamentos no décimo mês do ano. O saldo de 688 novas vagas só foi superado pela capital Curitiba, que registrou 2.763. Na sequência, aparecem Colombo (450), São José dos Pinhais (440) e Campo Largo (394).

O setor de serviços sustentou o impulso local, com 567 postos criados a partir de 1.719 contratações e 1.152 demissões. A agropecuária ficou em segundo lugar, com saldo de 131 vagas (208 admissões e 77 desligamentos), seguida pela construção, com duas vagas positivas (257/255), e pelo comércio, com uma (637/636). A indústria foi o único segmento com desempenho negativo no mês, ao fechar 13 postos (922/935).

Quando se observa a média de geração de vagas proporcional à população, Toledo também se destaca. Entre os municípios paranaenses com mais de 100 mil habitantes, a cidade lidera com folga: 4.281,24 novas vagas para cada 1 milhão de moradores. Logo depois surgem Campo Largo (2.726,57), Colombo (1.862,03), Curitiba (1.509,18) e Pinhais (1.348,52) – todos na Região Metropolitana de Curitiba.

Média anual

O resultado mensal reforça uma tendência que se consolidou ao longo de 2025. Na média acumulada do ano, Toledo ocupa a primeira colocação entre os 24 municípios paranaenses acima de 100 mil habitantes, com 30.074,49 novos postos formais para cada 1 milhão de moradores. Na sequência aparecem São José dos Pinhais (18.311,99), Arapongas (16.357,20), Londrina (15.741,80) e Cascavel (15.213,06).

Em números absolutos, o município figura na sexta posição estadual no período de janeiro a outubro, com saldo positivo de 4.833 vagas – resultado de 35.511 admissões e 30.678 desligamentos. Assim como no recorte de outubro, o setor de serviços também lidera o desempenho anual, responsável por 3.456 novas vagas (15.148 contratações e 11.692 demissões). Na sequência vêm indústria, com saldo de 494 (9.562/9.068); comércio, com 412 (6.914/6.502); construção, com 303 (2.762/2.459); e agropecuária, com 168 (1.125/957).