Toledo registra 35 flagrantes de embriaguez ao volante durante campanha Maio Amarelo

As equipes do 19º BPM intensificaram a atuação com abordagens educativas e repressivas, promovendo bloqueios de fiscalização, palestras informativas e a distribuição de materiais com orientações sobre segurança viária. A mobilização incluiu também parcerias com outros órgãos de segurança pública , como a Guarda Municipal (GM) , ampliando o alcance das ações junto à população.

As ações do Maio Amarelo reforçam o compromisso da Polícia Militar do Paraná (PMPR) com a proteção da vida, destacando a importância da mudança de comportamento no trânsito. Segundo o 19º BPM, os trabalhos de fiscalização e conscientização continuam ao longo do ano, com o objetivo de tornar as vias mais seguras para todos. A mensagem da campanha — “Desacelere. Seu bem maior é a vida” — segue como lema das ações permanentes desenvolvidas pelo 19º BPM.

Fonte: Toledo News