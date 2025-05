Toledo realiza evento de conscientização contra o abuso infantil

Toledo - Neste domingo (18), a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social: Infância, Juventude, Pessoa Idosa e Família (SDHS), em parceria com as Secretarias de Esporte e Lazer, Saúde e Assistência Social, realizaram um evento em alusão ao dia da conscientização contra o abuso sexual infantil, que é celebrado no dia 18 de maio.

A ação, que foi realizada no Parque Ecológico Diva Paim Barth, contou com brinquedos para as crianças, algodão doce, orientações quanto à saúde bucal e materiais informativos, a fim de orientar a comunidade sobre os sinais, prevenção e combate ao abuso infantil.

Para a secretária da SDHS, Sheila Maria Rodrigues Delava, a data é proveitosa para atingir grande parte da população e alertá-los.