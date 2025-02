Toledo já registra 100 atendimentos à fauna silvestre somente neste ano

Toledo – O Setor de Proteção Animal de Toledo, no Oeste do Paraná, fechou janeiro com 100 resgates à fauna silvestre. Essa marca é fruto da parceria entre o Instituto Água e Terra (IAT) e a Secretaria do Meio Ambiente (SMMA) do município, firmada em fevereiro de 2024. Desde então já foram 316 resgates – 31% apenas no primeiro mês de 2025. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Municipal também integram a rede de colaboração à fauna do município.

O 100º atendimento do mês ocorreu sexta-feira (31). Técnicos e biólogos responsáveis pela fauna fizeram a soltura de um gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) que, após avaliação veterinária, teve constatada a aptidão para retornar à natureza.

Responsável pelo setor, o técnico de meio ambiente Tiago Pizzato explica que a alta nos atendimentos tem relação com período de reprodução de grande parte das espécies silvestres, que acabam adentrando o perímetro urbano.

Entre as espécies mais atendidas, diz ele, estão a cobra cascavel (Crotalus durissus), macaco-prego (Sapajus nigritus), capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), coruja-suindara (Tyto furcata) e o bugio (Alouatta guariba), além do próprio gambá-de-orelha-branca.

“Sempre estamos abertos para explicar sobre os animais para a população, desmentir as lendas negativas que existem sobre eles. Essas ações de educação ambiental que a SMMA faz em parceria com o IAT são essenciais”, afirma Pizzato. “Também visitamos escolas e falamos sobre os animais, ensinamos como agir se aparecer um bicho desses, fazendo com que a informação correta chegue até a população”, acrescenta.