Paraná e Toledo - Toledo – Toledo viveu mais uma virada de ano sob o tradicional show pirotécnico realizado no Parque Ecológico Diva Paim Barth. A queima de fogos cumpriu os 15 minutos de duração previstos, em frente ao Horto Florestal.
Nem a forte chuva registrada na tarde do último dia de 2025, em 31 de dezembro, comprometeu o planejamento do evento, que contou com a queima de aproximadamente 10 toneladas de fogos de artifício, previamente instaladas por empresa licitada e contratada.
A estimativa é de que cerca de 40 mil pessoas prestigiaram o espetáculo da virada na quarta-feira (31). O evento foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Toledo, com apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar, Secretaria de Comunicação e outras equipes envolvidas, o que garantiu a realização do evento sem intercorrências.
Equipes
A estrutura contou com atuação de equipes desde as 20h até aproximadamente 2h da manhã, incluindo 30 profissionais de limpeza, 30 brigadistas, 60 seguranças, dois postos médicos e seis ambulâncias, o que também garantiu um parque limpo e em ordem na manhã de quinta-feira (1º).
As ruas no entorno do parque foram bloqueadas com antecedência para organização logística, possibilitando a instalação dos fogos, o posicionamento de viaturas, equipes de segurança, ambulâncias, postos médicos, banheiros químicos e demais equipamentos necessários para receber o grande volume de público.
O prefeito Mario Costenaro acompanhou a virada junto ao público presente e afirmou que a festa é dedicada à população de Toledo. “Essa é uma noite mágica, uma noite de compartilhamento e de festa, é dia de celebrar Toledo. Estamos aqui com as bênçãos de Deus, agradecendo e festejando o novo ano que está chegando. 2025 foi um ano de muitos desafios, mas também de muitas conquistas. Que 2026 seja um ano de muita luz, energia, fé, força e disposição para que a gente continue fazendo daqui o melhor lugar do mundo. Viva Toledo, viva o povo de Toledo”, declarou.