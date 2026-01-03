Paraná e Toledo - Toledo – Toledo viveu mais uma virada de ano sob o tradicional show pirotécnico realizado no Parque Ecológico Diva Paim Barth. A queima de fogos cumpriu os 15 minutos de duração previstos, em frente ao Horto Florestal.

Nem a forte chuva registrada na tarde do último dia de 2025, em 31 de dezembro, comprometeu o planejamento do evento, que contou com a queima de aproximadamente 10 toneladas de fogos de artifício, previamente instaladas por empresa licitada e contratada.

A estimativa é de que cerca de 40 mil pessoas prestigiaram o espetáculo da virada na quarta-feira (31). O evento foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Toledo, com apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar, Secretaria de Comunicação e outras equipes envolvidas, o que garantiu a realização do evento sem intercorrências.

