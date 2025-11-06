Os toledanos Thiago Ferrari e Ébano Pimenta, da equipe GP Cross Racing/Lei de Incentivo do Esporte do Paraná, disputam de hoje a sábado o Campeonato Brasileiro de Kart Cross. A competição será em etapa única no Autódromo Bom Futuro, em Cuiabá, no Mato Grosso.
Preparação e Expectativas para o Campeonato
Thiago e Ébano chegam a Cuiabá bem preparados, mas sabem que terão uma batalha pela frente, uma vez que a competição terá 80 participantes, de vários estados. Eles serão separados em dois grupos de 40 competidores para a fase de classificação, quando os 16 melhores de cada um avançam para a fase seguinte, que terá o acréscimo de oito competidores que sairão de uma repescagem. A fase final terá 40 competidores que disputarão duas baterias de 15 minutos cada uma, realizadas à noite. “Nos preparamos o melhor possível. Agora é ir à pista. Estamos confiantes”, acentua Thiago Ferrari.