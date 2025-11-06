PARANÁ

Mulher privada de liberdade acha e devolve R$ 8 mil durante serviço de limpeza no Paraná

Uma mulher privada de liberdade inserida no projeto Justiça Sem Grades, realizado através de termo de cooperação entre a Polícia Penal do Paraná (PPPR) e a Prefeitura de Municipal de Sengés, localizou e efetuou a devolução de R$ 8,1 mil em espécie durante um trabalho de limpeza nesta terça-feira (4). O serviço estava sendo realizado […]