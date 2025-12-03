Cascavel e Paraná - A criação de tilápia consolidou-se como o segmento mais dinâmico da aquicultura brasileira e tende a ampliar ainda mais sua presença nos próximos anos. O avanço contínuo da atividade, sustentado por tecnologia, organização produtiva e maior consumo, tem reposicionado o Brasil no cenário global da piscicultura. Em 2024, segundo a Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), o país alcançou 660 mil toneladas do peixe, que já responde pela maior fatia da produção aquícola nacional — proporção que pode superar 80% até o fim da década.

O salto produtivo registrado nos últimos anos projeta o Brasil para o grupo das potências mundiais do setor. Para o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros, o crescimento constante evidencia o impacto econômico e social da atividade. Ele destaca que nenhuma outra proteína animal avançou em ritmo semelhante. “A tilápia trouxe estabilidade ao produtor, ampliou o escopo industrial e conquistou um público mais exigente, atento à qualidade e aos benefícios nutricionais”, afirma.

A base da piscicultura segue ancorada em pequenos empreendimentos familiares: cerca de 98% dos criadores atuam em propriedades de menor escala, distribuídas em mais de 110 mil unidades rurais. Esse perfil fortalece economias locais e gera emprego. Estima-se que mais de 600 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, estejam ligados à cadeia, com forte expressão no Oeste do Paraná, na região dos Grandes Lagos (SP/MS), em municípios de Minas Gerais e em polos catarinenses.