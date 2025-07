Território Verde: Audiência pública apresentará projeto a pedido do IAT

Cascavel - O projeto “Território Verde”, que visa remodelar o principal cartão-postal da cidade, o Lago Municipal de Cascavel, será apresentado à comunidade em audiência pública no dia 8 de agosto, às 18h, no auditório do Paço Municipal. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município.

A iniciativa, em processo de licitação desde o início do ano, é acompanhada pelo IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel). De acordo com o presidente do órgão, Vinícius Boza, a audiência é uma exigência do IAT (Instituto Água e Terra), responsável por repassar ao Município uma lista de condicionantes para a liberação da obra. O instituto também solicitou anuência do Exército e a apresentação do projeto ao Comam (Conselho Municipal do Meio Ambiente), já realizada.

Duas desistências

A reportagem do O Paraná acompanha o projeto desde que foi lançado. A licitação havia sido aberta no ano passado, suspensa meses depois e republicada em 2024, com oito empresas participantes. Em fevereiro deste ano a Prefeitura havia convocado a segunda colocada na licitação para assumir o projeto, mas ela também desistindo da obra como a primeira colocada; atualmente o projeto está na fase de análise de documentação e de habilitação da terceira colocada, a PGC Engenharia de Obras, de Curitiba que apresentou valor de R$ 14.493.954,15 para execução da obra.

Segundo Boza, a audiência ocorrerá em paralelo à análise documental para agilizar o início das obras. Ele adiantou que alguns itens precisarão ser atualizados, mas a proposta é modernizar e valorizar ainda mais o Lago Municipal.

O projeto

De acordo com o engenheiro do IPC, Jefferson Valcanover, a primeira fase contempla uma nova identidade visual para o Lago, com portais, totens e áreas de sombra. Também será construída uma segunda pista de caminhada para separar ciclistas de pedestres, já que atualmente a alta circulação de pessoas dificulta o uso de bicicletas.