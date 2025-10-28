Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Cascavel - As inscrições para o processo seletivo de 128 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida – FAR, no Loteamento Siena, em Cascavel, encerram-se nesta sexta-feira (31). O programa é voltado para famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00, inscritas no CadÚnico.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever online, pelo site da Cohavel (www.cohavel.com.br/inscricoes), ou presencialmente em qualquer unidade do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social).
Também é possível fazer a inscrição diretamente na sede da Cohavel, localizada na Rua Paraná, 2607, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Mesmo quem já realizou o cadastro em programas anteriores deve atualizar as informações, pois o sistema agora exige novos critérios e dados obrigatórios.

Sobre o Residencial Siena

O Residencial Siena integra o conjunto de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida em Cascavel. Além dele, estão em execução os conjuntos Quatro Estações e Alvorada, somando 368 novas moradias e fortalecendo o investimento habitacional no município.

Critérios e regras de participação

Não podem participar famílias que possuam imóvel próprio ou que não se enquadrem no déficit habitacional. O enquadramento considera situações como:

  • morar em habitação precária, com estrutura frágil ou improvisada;
  • viver em coabitação, quando mais de uma família divide o mesmo domicílio;
  • enfrentar adensamento excessivo (mais de três pessoas por dormitório em imóvel alugado);
  • comprometer mais de 30% da renda com aluguel;
  • estar em aluguel social provisório ou em situação de rua.

A Cohavel fará a checagem dos dados com base no CadÚnico e em declarações do município.

Prioridades no processo de seleção

O programa estabelece prioridade de atendimento a famílias com pessoas com deficiência, idosos, mulheres chefes de família ou integrantes negros.
Do total das unidades, 50% serão destinadas a beneficiários do Bolsa Família, do BPC ou a famílias com pessoas com microcefalia.
Além disso, 3% das unidades são reservadas a idosos e 3% a pessoas com deficiência.

Critérios de hierarquização

A Cohavel fará a classificação automática dos candidatos no sistema, priorizando quem atender ao maior número dos critérios abaixo:

  1. Mulher responsável pela unidade familiar (declarada no CadÚnico);
  2. Pessoa negra na composição familiar (declarada no CadÚnico);
  3. Pessoa com deficiência (comprovada por avaliação biopsicossocial, conforme Lei nº 13.146/2015 e Decreto nº 11.063/2022);
  4. Idoso na composição familiar (comprovado por documento civil);
  5. Criança ou adolescente na composição familiar (certidão de nascimento, guarda ou tutela);
  6. Pessoa com câncer ou doença rara crônica e degenerativa (com laudo médico);
  7. Mulheres vítimas de violência doméstica (com registro no Cadastro Nacional de Violência Doméstica – Lei Maria da Penha);
  8. Integrantes de povos indígenas ou quilombolas (declarados no CadÚnico);
  9. Residentes em área de risco, conforme o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR);
  10. Pessoas em situação de rua ou com histórico de rua (com declaração do município);
  11. Beneficiário cujo contrato anterior foi distratado ou rescindido involuntariamente.

Mais informações

O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Cohavel:
www.cohavel.com.br/inscricoes

Fonte: Secom

