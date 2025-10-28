Cascavel - As inscrições para o processo seletivo de 128 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida – FAR, no Loteamento Siena, em Cascavel, encerram-se nesta sexta-feira (31). O programa é voltado para famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00, inscritas no CadÚnico.
Como se inscrever
Os interessados podem se inscrever online, pelo site da Cohavel (www.cohavel.com.br/inscricoes), ou presencialmente em qualquer unidade do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social).
Também é possível fazer a inscrição diretamente na sede da Cohavel, localizada na Rua Paraná, 2607, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.
Mesmo quem já realizou o cadastro em programas anteriores deve atualizar as informações, pois o sistema agora exige novos critérios e dados obrigatórios.
Sobre o Residencial Siena
O Residencial Siena integra o conjunto de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida em Cascavel. Além dele, estão em execução os conjuntos Quatro Estações e Alvorada, somando 368 novas moradias e fortalecendo o investimento habitacional no município.
Critérios e regras de participação
Não podem participar famílias que possuam imóvel próprio ou que não se enquadrem no déficit habitacional. O enquadramento considera situações como:
- morar em habitação precária, com estrutura frágil ou improvisada;
- viver em coabitação, quando mais de uma família divide o mesmo domicílio;
- enfrentar adensamento excessivo (mais de três pessoas por dormitório em imóvel alugado);
- comprometer mais de 30% da renda com aluguel;
- estar em aluguel social provisório ou em situação de rua.
A Cohavel fará a checagem dos dados com base no CadÚnico e em declarações do município.
Prioridades no processo de seleção
O programa estabelece prioridade de atendimento a famílias com pessoas com deficiência, idosos, mulheres chefes de família ou integrantes negros.
Do total das unidades, 50% serão destinadas a beneficiários do Bolsa Família, do BPC ou a famílias com pessoas com microcefalia.
Além disso, 3% das unidades são reservadas a idosos e 3% a pessoas com deficiência.
Critérios de hierarquização
A Cohavel fará a classificação automática dos candidatos no sistema, priorizando quem atender ao maior número dos critérios abaixo:
- Mulher responsável pela unidade familiar (declarada no CadÚnico);
- Pessoa negra na composição familiar (declarada no CadÚnico);
- Pessoa com deficiência (comprovada por avaliação biopsicossocial, conforme Lei nº 13.146/2015 e Decreto nº 11.063/2022);
- Idoso na composição familiar (comprovado por documento civil);
- Criança ou adolescente na composição familiar (certidão de nascimento, guarda ou tutela);
- Pessoa com câncer ou doença rara crônica e degenerativa (com laudo médico);
- Mulheres vítimas de violência doméstica (com registro no Cadastro Nacional de Violência Doméstica – Lei Maria da Penha);
- Integrantes de povos indígenas ou quilombolas (declarados no CadÚnico);
- Residentes em área de risco, conforme o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR);
- Pessoas em situação de rua ou com histórico de rua (com declaração do município);
- Beneficiário cujo contrato anterior foi distratado ou rescindido involuntariamente.
Mais informações
O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Cohavel:
www.cohavel.com.br/inscricoes
Fonte: Secom