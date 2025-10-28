Cascavel - As inscrições para o processo seletivo de 128 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida – FAR, no Loteamento Siena, em Cascavel, encerram-se nesta sexta-feira (31). O programa é voltado para famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00, inscritas no CadÚnico.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever online, pelo site da Cohavel (www.cohavel.com.br/inscricoes), ou presencialmente em qualquer unidade do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social).

Também é possível fazer a inscrição diretamente na sede da Cohavel, localizada na Rua Paraná, 2607, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Mesmo quem já realizou o cadastro em programas anteriores deve atualizar as informações, pois o sistema agora exige novos critérios e dados obrigatórios.

Sobre o Residencial Siena

O Residencial Siena integra o conjunto de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida em Cascavel. Além dele, estão em execução os conjuntos Quatro Estações e Alvorada, somando 368 novas moradias e fortalecendo o investimento habitacional no município.

Critérios e regras de participação

Não podem participar famílias que possuam imóvel próprio ou que não se enquadrem no déficit habitacional. O enquadramento considera situações como: