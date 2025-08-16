Telecirurgia inédita na América Latina conecta Cascavel e Campo Largo

Pela primeira vez na América Latina, uma cirurgia robótica foi realizada a distância, conectando em tempo real especialistas e tecnologia de ponta.

O feito histórico teve o CEONC Hospital do Câncer de Cascavel como ponto de controle do cirurgião e o Centro de Treinamento Cirúrgico Scolla em Campo Largo como o local onde o procedimento foi realizado no animal de experimentação.

O evento envolveu equipes médicas de referência no Brasil, operando com um robô cirúrgico chinês MP1000 da Edge Medical de última geração.

A experiência teve por objetivo validar a performance do robô e a estabilidade da conexão remota, assegurando precisão nos movimentos e ausência de atrasos perceptíveis.

O projeto envolveu a identificação da tecnologia no exterior, sua adaptação ao cenário brasileiro, seguindo protocolos éticos rigorosos. O resultado foi considerado um sucesso.

Da sala de simulação robótica recém-implantada no CEONC, no Oeste do Paraná, o cirurgião digestivo doutor Paolo Salvalaggio conduziu a remoção da vesícula de um suíno (animal de experimentação) no Centro de Treinamento Cirúrgico Scolla, em Campo Largo, monitorado a quase 500 quilômetros de distância.

Braços robóticos reproduziram com precisão cada movimento realizado por Salvalaggio, sob supervisão do cirurgião doutor Leandro Totti, pioneiro da cirurgia robótica no Brasil.

As duas equipes trabalharam como se estivessem no mesmo hospital, graças à conexão entre Cascavel e Campo Largo, que registrou atraso médio de apenas 10 milissegundos, praticamente instantâneo. Isso garantiu a precisão de escala mundial e a segurança necessárias para uma operação tão delicada.

“A sensação foi idêntica à de uma cirurgia robótica presencial. Isso mostra que a telecirurgia é factível e segura. É uma honra fazer parte deste ato histórico”, afirmou o doutor Salvalaggio.