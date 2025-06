TCE-PR suspende contratação emergencial de limpeza e coleta de lixo em Cascavel

Cascavel e Paraná - Em medida cautelar, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) suspendeu contratação emergencial, pelo Município de Cascavel (Região Oeste), de empresa para a prestação dos serviços de limpeza, coleta e destinação do lixo urbano. O valor estimado da contratação é de aproximadamente R$ 71 milhões, para a prestação dos serviços durante 12 meses.



A cautelar foi concedida por Despacho expedido em 12 de julho pelo conselheiro Durval Amaral, suspendendo o Aviso de Contratação Direta nº 90016/25 do Município de Cascavel e o eventual contrato dele decorrente. Na Sessão de Plenário Virtual nº 11/25 do Tribunal Pleno, concluído na última quarta-feira (18 de junho), os demais conselheiros do TCE-PR homologaram a decisão por unanimidade.



O relator acatou Representações da Lei de Licitações (Lei nº 14.133/21) formuladas pela Associação de Empresas de Engenharia e Limpeza Urbana do Brasil (Alubras); pelas empresas CGC Concessões Ltda. e Multserv Ltda.; e pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Paraná (Seac-PR).



Os representantes alegaram que teria havido violação aos princípios da competitividade e ampla defesa, diante do preço estimado para a contratação e da complexidade de seu objeto, em razão do curto prazo entre a data de publicação do aviso da dispensa e a de apresentação de propostas e lances; além da brevidade do prazo para o encaminhamento de documentos complementares à habilitação. Eles também contestaram a contratação emergencial em detrimento do competente procedimento licitatório; e as falhas e omissões no Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Competitividade



Ao emitir a cautelar, Amaral considerou a possibilidade de violação dos princípios da competitividade e ampla defesa, diante do preço estimado para a contratação e da complexidade de seu objeto, pois a publicação do aviso da dispensa ocorrera em 29 de maio e a de apresentação de propostas e lances foi prevista para 5 de junho; e o prazo para o encaminhamento de documentos complementares à habilitação fora limitado a apenas duas horas.



O conselheiro explicou que, apesar de ter sido respeitado o prazo mínimo de três dias úteis entre a publicação do aviso e a abertura do procedimento, o município deveria ter efetivamente avaliado e fixado um prazo condizente com as especificidades do objeto licitado, que tem natureza significativamente complexa.



O relator frisou o prazo exíguo pode ter comprometido a competitividade, desincentivando licitantes sérios a participar da disputa devido à dificuldade para a elaboração de proposta nesse curto prazo; e a isonomia, pelo favorecimento daqueles já que conheciam o objeto, o que seria um privilégio indevido. Além disso, ele entendeu que o prazo de duas horas não teria sido razoável para a devida produção e envio de documentos complementares à habilitação dos interessados.