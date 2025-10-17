Cascavel e Paraná - Entre os dias 17 e 19 de outubro, a cidade de Cascavel será palco do Taborão 2025, um dos maiores eventos católicos da região, promovido pela Comunidade Católica Tabor. Com o tema “Samaritana – Venha ver o que Jesus vai falar de você”, o encontro convida os participantes, especialmente os jovens, a viver uma profunda experiência de fé por meio da Palavra de Deus, da adoração e da convivência fraterna.

“A exemplo da mulher samaritana, queremos que cada pessoa — e, em especial, cada jovem — escute Jesus falando diretamente ao seu coração. Criado em 2011, o Taborão nasceu como uma resposta ao desejo de manter os jovens firmes na fé após participarem do Retiro do Tabor. O evento, que começou como um encontro juvenil, cresceu e hoje acolhe pessoas de todas as idades, sem perder sua essência missionária de despertar a juventude cristã para o seguimento de Jesus.

Fundada em 2003, a Tabor surgiu como um movimento de evangelização e, ao longo dos anos, consolidou-se como uma comunidade missionária que atua junto à juventude, famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, levando esperança, fé e transformação. “O Taborão nasceu da necessidade de ajudar os jovens a perseverarem na fé e descobrirem sua missão na Igreja. Hoje, ele é também um espaço onde toda a família experimenta a alegria de pertencer a Deus”, reforça Everton Guimarães, fundador da Comunidade.