Submerso, jovem é localizado pelos Bombeiros após se afogar no Lotoral

Paraná - Na tarde desta quinta-feira (2), o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) realizou o resgate de um jovem de 18 anos que se afogou nas proximidades do Posto de Guarda-Vidas no balneário Grajaú, em Pontal do Paraná. A operação contou com o empenho de 15 guarda-vidas, além de recursos como a moto aquática e aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Resgate

Ao receber o chamado, a equipe de guarda-vidas deslocou-se rapidamente ao local. Uma outra pessoa que estava em perigo conseguiu sair da água por conta própria e relatou que um jovem havia desaparecido no mar.

Em uma busca que durou 10 minutos, os bombeiros localizaram o jovem submerso. Após a retirada da vítima da água, iniciaram-se os procedimentos de reanimação, que se estenderam por 27 minutos.

As manobras restabeleceram o ritmo cardíaco do rapaz, que foi transportado por aeronave ao Hospital Regional do Litoral, onde segue em atendimento. A vítima, residente de Curitiba, estava no Litoral com familiares para celebrar a virada do ano e seu aniversário, comemorado nesta quinta-feira (2).