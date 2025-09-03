Subestação de Capitão Leônidas Marques leva tecnologia de ponta ao Oeste e Sudoeste

Capitão Leônidas Marques - A nova subestação de Capitão Leônidas Marques, em fase final de construção pela Copel, tem localização estratégica para o benefício dos consumidores das regiões Oeste e Sudoeste do Estado. A nova infraestrutura de distribuição de energia de qualidade aos clientes vai atender a 10 municípios.

“É uma unidade moderna, equipada com equipamentos de ponta. São dois transformadores de 20 Mega Volt-Ampères (MVA), com aplicações em alta potência e capazes de atender a grandes volumes de consumo de energia. A nova infraestrutura amplia a segurança energética de diversos municípios da região, anteriormente atendida por transformadores de 7MVA”, explica a gerente do Departamento de Construção de Linhas e Subestações da Copel Distribuição, Graziella Costa Gonçalves.

A SE de Capitão Leônidas Marques é uma unidade compacta, instalada com o que há de mais avançado em tecnologia para sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. É uma Subestação Isolada a Gás (do inglês Gas Insulated Substation), que utiliza, em vez do oxigênio, o gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) como isolante elétrico para confinar equipamentos e estruturas em invólucros metálicos. Essa tecnologia reduz drasticamente o espaço necessário para a implantação da estrutura, em comparação com as subestações tradicionais.

Os modelos GIS ocupam uma fração do espaço de uma subestação isolada a ar (AIS), sendo até 60% menores, o que facilita a instalação em áreas urbanas. Outras subestações com a mesma tecnologia, implantadas pela Copel, estão em Maringá (SE Morangueira) e em Campo Mourão (SE Bandeira).

Com 138 mil Volts de potência em alta tensão, a nova subestação dará suporte energético ao desenvolvimento das cidades de Capanema, Realeza, Santa Lúcia, Boa Vista da Aparecida, Três Barras do Paraná, Nova Prata do Iguaçu, Santa Isabel do Oeste, Pérola do Oeste e Planalto.