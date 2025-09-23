STOCK LIGHT: SG28 Racing disputa a liderança no Velocitta

Etapa vai indicar os principais candidatos ao título geral e rookie da temporada
A reta final da temporada da Stock Light começa pela disputa da quinta etapa no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), no próximo fim de semana. Serão três corridas, valendo um total de 84 pontos, que irão indicar os pilotos que irão para a última etapa com chances de título. A SG28 Racing chega com dois candidatos para a disputa. No geral, Pipe Bartz é um dos candidatos ao prêmio de cerca de R$2,5 milhões em subsídios para o campeão estar na Stock Car, enquanto o catarinense Juninho Berlanda espera colher bons resultados para estar na disputa do título entre os rookies.
“Muito focado para esta etapa. O objetivo é repetir os bons resultados da etapa passada e sair do Velocitta como líder do campeonato”, aponta o piloto que tem em seu carro a marca da Vogar Franquias de Loteamento. Na etapa disputada em Cascavel no início do mês, Pipe faturou 80 dos 84 pontos em disputa e assumiu a vice-liderança do campeonato.
Juninho Berlanda voltará ao palco de sua primeira vitória geral na categoria, logo no ano de estreia. O piloto da SG28 Racing está na quarta colocação no campeonato dos rookies, com boas chances de assumir a vice-liderança.
“Sempre bom voltar em uma pista onde você conquistou vitória, isso dá mais confiança. É um momento que guardo com carinho, mas agora temos que ter ainda mais garra e foco. A meta é clara: subir a régua, buscar posições melhores nos treinos e, principalmente, na classificação. Quero deixar o pelotão do meio para trás e largar mais à frente, brigando com os ponteiros. Cada detalhe conta, vamos com tudo para transformar essa energia em resultado dentro da pista!”, afirmou o piloto que carrega a marca da D. Borcath Construções.
Em busca de recuperação no campeonato, Bruna Tomaselli aposta no melhor conhecimento da pista para voltar a andar entre os primeiros colocados.
“Estamos voltando a uma pista que já andamos esse ano, sabemos o que fazer para deixar o carro competitivo e com um pouco mais de experiência. Só que também deve deixar as corridas muito mais disputadas para todo mundo. Temos um setup bom e sei da nossa capacidade para andar muito bem lá”, comentou Bruna, que acelera o carro com a marca da Arbaza.
A quinta etapa terá a transmissão das corridas pelo youtube/StockCarChannel e pelos canais por assinatura Bandsports e Sportv.
Sobre a SG28 Racing
O projeto SG28 Racing nasceu com uma sólida plataforma para o desenvolvimento de pilotos e profissionais que atuam no automobilismo, atuando desde o kart até as principais categorias como Stock Light e Endurance Brasil. Além de inúmeras conquistas no kart, o projeto foi campeão da Stock Light em 2024, levantando o título por equipes e de pilotos. A estrutura técnica do time está baseada em Curitiba.
Fora das pistas, o projeto fornece acompanhamento médico, psicológico, nutricional e de estratégia de carreira através de profissionais que formam o Health&Care SG28 Racing, com sede em Londrina.
Nossas parcerias são fomentadas através de empresas que adotam os métodos ESG de administração e cooperação, ampliando a responsabilidade que temos com o desenvolvimento de todos. Acreditam no nosso projeto: Artcon Construtora, D. Borcath Construções, Vogar Franquias de Loteamento, Quality Portas e Janelas em Alumínio, Colli Bikes, Padovani & Cia Incorporadora, Olho Fatal Têxtil e Moda, SG Alumínios.
Programação da 5ª Etapa – Autódromo Velocitta
Sexta-feira, 26 de setembro
09h10 – Stock Light – Treino Livre 1 (Rookies)
12h30 – Stock Light – Treino Livre 2
14h50 – Stock Light – Treino Livre 3
Sábado, 27 de setembro
08h00 – Stock Light – Classificação
11h20 – Stock Light – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)
Domingo, 28 de setembro
08h40 – Stock Light – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)
09h20 – Stock Light – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)