STOCK LIGHT: SG28 Racing disputa a liderança no Velocitta

Etapa vai indicar os principais candidatos ao título geral e rookie da temporada

A reta final da temporada da Stock Light começa pela disputa da quinta etapa no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), no próximo fim de semana. Serão três corridas, valendo um total de 84 pontos, que irão indicar os pilotos que irão para a última etapa com chances de título. A SG28 Racing chega com dois candidatos para a disputa. No geral, Pipe Bartz é um dos candidatos ao prêmio de cerca de R$2,5 milhões em subsídios para o campeão estar na Stock Car, enquanto o catarinense Juninho Berlanda espera colher bons resultados para estar na disputa do título entre os rookies.

“Muito focado para esta etapa. O objetivo é repetir os bons resultados da etapa passada e sair do Velocitta como líder do campeonato”, aponta o piloto que tem em seu carro a marca da Vogar Franquias de Loteamento. Na etapa disputada em Cascavel no início do mês, Pipe faturou 80 dos 84 pontos em disputa e assumiu a vice-liderança do campeonato.

Juninho Berlanda voltará ao palco de sua primeira vitória geral na categoria, logo no ano de estreia. O piloto da SG28 Racing está na quarta colocação no campeonato dos rookies, com boas chances de assumir a vice-liderança.

“Sempre bom voltar em uma pista onde você conquistou vitória, isso dá mais confiança. É um momento que guardo com carinho, mas agora temos que ter ainda mais garra e foco. A meta é clara: subir a régua, buscar posições melhores nos treinos e, principalmente, na classificação. Quero deixar o pelotão do meio para trás e largar mais à frente, brigando com os ponteiros. Cada detalhe conta, vamos com tudo para transformar essa energia em resultado dentro da pista!”, afirmou o piloto que carrega a marca da D. Borcath Construções.