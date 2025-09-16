Souza Naves Sul: Na reta final da obra, o trânsito sofre alterações em dois bairros

Cascavel e Paraná - Confirmada a entrega da obra da nova ponte da Rua Souza Naves Sul para o próximo sábado, dia 20 de setembro, às 9h30 e o trânsito da região dos bairros XIV de Novembro e Parque São Paulo já sofreu alterações a partir desta segunda-feira (15), entre elas, intervenções de novas paradas obrigatórias e sentido único de algumas ruas. Diversas placas que haviam sido instaladas pela Transitar foram descobertas indicando as mudanças.

Segundo a autarquia de trânsito, a nova sinalização já está valendo e os motoristas devem se atentar às mudanças. Ao todos, são três intervenções de paradas obrigatórias: no XIV de novembro, no cruzamento da Rua Souza Naves Sul com a Rua da Amizade e no bairro Parque São Paulo, paradas obrigatórias nos cruzamentos da Rua General Osório com a Rua Epitácio Pessoa e Rua General Osório com a Rua Presidente Castelo Branco.

Outra mudança é que as ruas General Osório, João Fernandes dos Santos e Júlio Prestes passarão a ter sentido único, já que a intenção é facilitar o fluxo, principalmente de caminhões, no trecho entre a Rua General Osório e a Rua Souza Naves Sul. Para facilitar o tráfego, o binário da Rua Souza Naves Sul com a Rua Otaviano Siqueira, que já estava programado no projeto, será estendido até a Rua Romário Corrêa.

Outra grande mudança é que depois que a obra for finalizada, quem trafegar pelas marginais da BR-277 ou embaixo do viaduto da Petrocon não poderá realizar a conversão à esquerda, sendo que para fazer o retorno, o motorista terá que fazer o looping de quadra com sentidos já indicados pelas placas que contempla os bairros Santa felicidade, Parque São Paulo e Centro.

Demanda antiga

Dados do Plano de Mobilidade Urbana elaborado pelo Município apontam que diariamente trafegam pelo local mais de 25 mil pessoas – entre motoristas, ciclistas e pedestres.

A nova ponte tem 22 metros de largura por 16 metros de extensão, conta com quatro pistas, duas para entrada e duas para saída, além de calçadas acessíveis e sinalização para pedestres. O dimensionamento da estrutura amplia significativamente a vazão do Rio Quati, reduzindo riscos de alagamento em períodos de chuva intensa.

Também estão sendo feitos os ajustes finais de sinalização, calçadas, pintura e a retirada de postes. A LPN (Licitação Pública Nacional) foi realizada em agosto do ano passado com verba do Banco Internacional do Fonplata. A empresa Hansen Bellei & Mello Ltda, da cidade de Corbélia, foi a vencedora e está executando os serviços.