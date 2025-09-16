Souza Naves Sul: Na reta final da obra, o trânsito sofre alterações em dois bairros

Cascavel e Paraná - Confirmada a entrega da obra da nova ponte da Rua Souza Naves Sul para o próximo sábado, dia 20 de setembro, às 9h30 e o trânsito da região dos bairros XIV de Novembro e Parque São Paulo já sofreu alterações a partir desta segunda-feira (15), entre elas, intervenções de novas paradas obrigatórias e sentido único de algumas ruas. Diversas placas que haviam sido instaladas pela Transitar foram descobertas indicando as mudanças.
Segundo a autarquia de trânsito, a nova sinalização já está valendo e os motoristas devem se atentar às mudanças. Ao todos, são três intervenções de paradas obrigatórias: no XIV de novembro, no cruzamento da Rua Souza Naves Sul com a Rua da Amizade e no bairro Parque São Paulo, paradas obrigatórias nos cruzamentos da Rua General Osório com a Rua Epitácio Pessoa e Rua General Osório com a Rua Presidente Castelo Branco.
Outra mudança é que as ruas General Osório, João Fernandes dos Santos e Júlio Prestes passarão a ter sentido único, já que a intenção é facilitar o fluxo, principalmente de caminhões, no trecho entre a Rua General Osório e a Rua Souza Naves Sul. Para facilitar o tráfego, o binário da Rua Souza Naves Sul com a Rua Otaviano Siqueira, que já estava programado no projeto, será estendido até a Rua Romário Corrêa.
Outra grande mudança é que depois que a obra for finalizada, quem trafegar pelas marginais da BR-277 ou embaixo do viaduto da Petrocon não poderá realizar a conversão à esquerda, sendo que para fazer o retorno, o motorista terá que fazer o looping de quadra com sentidos já indicados pelas placas que contempla os bairros Santa felicidade, Parque São Paulo e Centro.
Demanda antiga
Dados do Plano de Mobilidade Urbana elaborado pelo Município apontam que diariamente trafegam pelo local mais de 25 mil pessoas – entre motoristas, ciclistas e pedestres.
A nova ponte tem 22 metros de largura por 16 metros de extensão, conta com quatro pistas, duas para entrada e duas para saída, além de calçadas acessíveis e sinalização para pedestres. O dimensionamento da estrutura amplia significativamente a vazão do Rio Quati, reduzindo riscos de alagamento em períodos de chuva intensa.
Também estão sendo feitos os ajustes finais de sinalização, calçadas, pintura e a retirada de postes. A LPN (Licitação Pública Nacional) foi realizada em agosto do ano passado com verba do Banco Internacional do Fonplata. A empresa Hansen Bellei & Mello Ltda, da cidade de Corbélia, foi a vencedora e está executando os serviços.
As melhorias iniciaram em novembro do ano passado e no começo de maio a empresa recebeu um aditivo de mais 120 dias para concluir os serviços, que termina no fim deste mês.
Falha nas contas
Na semana passada, a obra passou de R$ 7.098.166,63 para R$ 8.055.818,08, um reajuste de 14,71% no valor original que já tinha sido aditivado, já que a licitação da obra inicial era de R$ 6.709.7017,01.
Segundo o Município, o valor foi necessário já que pelo projeto original apenas metade do asfalto de toda a obra tinha sido lançada na planilha de custos, o que foi identificado pelo engenheiro fiscal da obra.
A notícia foi divulgada pelo O Paraná que conversou com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, que disse que o valor foi primordial para que a empresa pudesse terminar o serviço que já estava previsto no projeto, reforçando ainda que o problema não foi o projeto que foi feito por uma empresa terceirizada, mas uma falha na planilha, praticamente a metade que estava quantificada, estando apenas metade do asfalto planilhado.
Folador afirmou ainda que o erro foi da pessoa que conferiu o projeto e que a empresa quando começou a executar pediu para paralisar a obra, mas que a decisão administrativa foi de terminar a execução – que é bastante esperada pelos moradores da região que estão com várias ruas interditadas há meses para a execução dos serviços.
Ecopark Floresta
Na Região Norte, também terão mudanças a partir desta terça-feira (16) devido ao avanço das obras do Ecopark Floresta. A partir das 8h30, a Rua Arapongas, no trecho entre a Rua Uirapuru e Rua Afonso José Martins, ficará totalmente interditada. O fechamento é necessário por conta da construção de um novo bueiro no local, que auxiliará na drenagem da região. A previsão é que o bloqueio siga até o dia 7 de outubro devido à grandiosidade e os detalhes do trabalho.
A rota alternativa é a Rua Beija-Flor, que, apesar de também estar em obras, tem trânsito livre e interliga os bairros da região. A orientação aos condutores é redobrar a atenção e respeitar a sinalização da área. Com área de 130 mil m², o Ecopark Floresta vai oferecer espaços de lazer e convivência para toda a população. A obra contempla pista de caminhada e ciclovia de 1,7 km, academia ao ar livre, parque infantil, campos de futebol, iluminação em LED, instalação de câmeras de segurança e requalificação ambiental, incluindo o plantio de 5.112 árvores e a proteção das nascentes. A previsão de entrega é 2026.