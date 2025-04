Sorteio de abril do Nota Paraná reúne 3,3 milhões de consumidores nesta quinta-feira

Curitiba - O Nota Paraná quebra um novo recorde de participantes no sorteio que será nesta quinta-feira (10). Serão 3.336.123 consumidores que colocaram seus CPFs nas notas fiscais e vão concorrer aos mais de 35 mil prêmios que variam de R$ 50 a R$ 100 mil, totalizando R$ 2 milhões.

Esse é o maior número de participantes já registrado pelo programa em um único sorteio, superando a marca registrada no último mês de março (3.252.165). O número superlativo é explicado tanto pela alta adesão do paranaense ao Nota Paraná como também pela própria atividade econômica do Estado. As notas fiscais participantes são referentes às compras realizadas no último mês de dezembro, ou seja, incluem as compras de Natal.

Isso faz com que, tradicionalmente, os sorteios de abril tenham números recordes de participantes. Contudo, desta vez, o total superou todas as expectativas.

“A gente sempre espera uma quantidade significativa de participantes no sorteio de abril, mas a economia aquecida e o hábito cada vez mais presente de pedir o CPF na nota fez com que quebrassem um novo recorde”, explica a coordenadora do programa, Marta Gambini. “São números crescentes que mostram a força que o Nota Paraná alcançou ao longo dessa década, entrando de vez na rotina do paranaense”.

Ao todo, foram gerados 37.606.127 bilhetes para pessoas físicas inscritas no programa, que incluíram seu CPF nas notas fiscais — outro recorde. O sorteio será transmitido ao vivo a partir das 9h30, no canal oficial da Secretaria da Fazenda no YouTube.