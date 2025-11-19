Sociedade Rural arrecada quase 5 toneladas de donativos a Rio Bonito

Cascavel - A mobilização da comunidade resultou em uma das diversas ações solidárias recentes em prol das famílias de Rio Bonito do Iguaçu. Quase uma semana após o tornado que devastou a cidade e deixou centenas de famílias desabrigadas, a Sociedade Rural do Oeste do Paraná reuniu quase 5 toneladas de alimentos e roupas, além de 115 cestas básicas doadas diretamente pelos seus associados, para envio ao município.

A coleta ocorreu durante a 44ª Expovel, quando a população atendeu ao chamado da SRO e levou donativos aos portões de acesso do Parque de Exposições Celso Garcia Cid. A adesão superou as expectativas e reforçou o papel da feira como espaço de integração comunitária, indo muito além da programação agropecuária e de entretenimento.

Ações de Solidariedade e o Impacto da Expovel

Segundo o presidente da SRO, Devair Bortolato, o Peninha, a ação ganhou força especialmente nos últimos dias do evento, quando as cenas de destruição em Rio Bonito do Iguaçu começaram a circular com maior intensidade e sensibilizaram moradores de toda a região. Entre os itens arrecadados estão alimentos não-perecíveis, roupas variadas, agasalhos, produtos de higiene, água e utensílios essenciais para as famílias que perderam tudo.

Além das doações espontâneas da comunidade, os associados da Sociedade Rural do Oeste do Paraná se mobilizaram internamente e reuniram 115 cestas básicas completas, prontas para distribuição assim que chegarem ao município atingido. Essa organização garantiu que parte do auxílio fosse entregue de forma estruturada, atendendo de imediato às necessidades mais urgentes dos desabrigados.