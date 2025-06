Sobrevivente a queda de avião caminhou até ambulância

O ocupante do assento 11A da aeronave que caiu nesta quinta-feira (12/6), na Índia, é, segundo informou a polícia de Ahmedabad, o sobrevivente identificado como Vishwash Kumar Ramesh, de 38 anos. De acordo com os policiais, ele estava entre as 242 pessoas a bordo do voo AI171 da Air India. A tragédia já fez mais de 200 vítimas.

Milagrosamente, Vishwash foi encontrado com vida e caminhou até uma ambulância. Um vídeo, que teria sido gravado momentos após a queda da aeronave, mostra o homem andando, desorientado, enquanto testemunhas o cercavam e faziam perguntas.

Vishwash estaria sentado no assento 11A, localizado logo atrás de uma saída de emergência, na primeira fileira da classe econômica e ao lado de uma janela. Em entrevista ao Hindustan Times, ele relembrou o acidente.

“Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido”, contou Ramesh, que sofreu ferimentos no peito, nos olhos e nos pés. “Quando me levantei, havia corpos por todos os lados. Fiquei com medo. Levantei-me e corri. Havia pedaços do avião por todos os lados. Alguém me agarrou, me colocou em uma ambulância e me levou para o hospital”, completou o sobrevivente.

Vishwash é cidadão britânico e estava na Índia para visitar a família por alguns dias. Ele retornava para Londres com o irmão, Ajay Kumar Ramesh, de 45 anos, que estava sentado em uma fileira diferente na aeronave.

“Ele estava viajando comigo e não consigo mais encontrá-lo. Por favor, me ajudem a encontrá-lo”, disse ele.

O que se sabe até agora

A aeronave do voo AI171, um Boeing 787-8 Dreamliner, caiu logo após a decolagem do aeroporto de Ahmedabad.

Ao todo, havia na aeronave 230 passageiros e 12 tripulantes.

O avião enviou sinal de socorro antes da queda, mas perdeu contato com a torre de controle.

Até o momento, foram confirmados 204 mortos e 41 feridos. Cerca de 100 corpos carbonizados já foram retirados do local.

A polícia encontrou um sobrevivente no assento 11A.

O acidente aconteceu no oeste da Índia, nesta quinta. Colunas de fumaça preta foram vistas subindo do local, conforme registrado em imagens compartilhadas pela imprensa e por testemunhas.