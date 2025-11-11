Paraná - Todas as unidades do Sesc PR serão centros de arrecadação de doações de alimentos não perecíveis, água potável, itens de higiene pessoal, de limpeza, lenços umedecidos, absorventes e fraldas descartáveis. Também é possível fazer doações via pix

Diante da devastação sem precedentes que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, na última sexta-feira (7), o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR convoca a comunidade a se unir em solidariedade às famílias impactadas. De acordo com o relatório mais recente da Defesa Civil, 14,6 mil pessoas foram afetadas diretamente, com 672 casas danificadas. Cinco pessoas perderam a vida durante a tempestade em Rio Bonito do Iguaçu, e outra morte foi registrada em Guarapuava. Segundo o balanço do Governo do Estado, cerca de 750 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico na região.

Neste momento crítico, em que 90% dos moradores da cidade tiveram os imóveis destruídos, cada gesto faz a diferença. Como forma de apoio imediato, todas as unidades do Sesc PR serão centros de arrecadação de doações de alimentos não perecíveis, água potável, itens de higiene pessoal, de limpeza, lenços umedecidos, absorventes e fraldas descartáveis. O Sesc Mesa Brasil Paraná mobilizou suas equipes para recebimento das doações, triagem, armazenamento e encaminhamento dos donativos à cidade atingida.

Parte dos itens que já estão sendo coletados na Campanha do Brinquedo – realizada em parceria com a RPC – será destinada às crianças de Rio Bonito do Iguaçu, oferecendo-lhes um momento de alegria em meio à recuperação da comunidade. As entregas serão realizadas no mês de dezembro durante uma ação do Sesc PR no município.

Chave Pix

Além disso, para facilitar as doações e garantir que os recursos cheguem diretamente a quem precisa, a entidade criou uma chave PIX exclusiva: [email protected]. As doações serão destinadas para a compra de suprimentos essenciais para ajudar na reconstrução da cidade.