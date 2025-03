Sistema de abastecimento de água continua afetado na Região Norte

CASCAVEL

Duas casas são destruídas por incêndio no Jardim Melissa

Cascavel - Na tarde desta quarta-feira (05), um incêndio de grandes proporções consumiu duas residências localizadas entre as ruas Nogueira e Goiabeira, no bairro Jardim Melissa, em Cascavel. As chamas se alastraram rapidamente, destruindo completamente os imóveis, que compartilhavam o mesmo terreno. Veja abaixo o vídeo no local da ocorrência: Equipes do Corpo de Bombeiros […]