Simulação prepara equipes para combate a incêndios em vegetação em Cascavel

Cascavel - Somente neste ano, a Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel já registrou 79 denúncias de queimadas. Além dos riscos ambientais, a prática é também um problema de saúde pública.

Com o objetivo de reforçar a prevenção e a resposta a esse tipo de ocorrência, Cascavel sediou, nesta terça-feira (12), uma ação prática de capacitação voltada ao combate de incêndios em vegetação, uma simulação de como acontece no dia a dia dos chamados. A atividade integrou Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Cascavel, reunindo coordenadores municipais, voluntários e representantes de cidades da região. A ação aconteceu em área no bairro Canadá.

O coordenador da Defesa Civil de Cascavel, Nei Haveroth, destacou que o treinamento visa preparar as equipes para agir com segurança e eficiência.

“Foi uma instrução prática de combate a incêndio em vegetação, integrando diferentes forças para que possamos atuar de forma rápida quando houver necessidade, seja em terrenos baldios na área urbana, que colocam residências em risco, ou na zona rural, protegendo plantações. Tivemos um momento teórico, com orientações sobre prevenção e procedimentos, e agora a prática, em um espaço que simulou as condições reais, garantindo que todos pudessem treinar o combate correto e seguro”, explicou.

O 1º tenente do Núcleo de Atuação Regional da Defesa Civil do Paraná, Eduardo Langner, pontua que esta foi a primeira edição do workshop de combate a incêndios ambientais do quarto núcleo regional, sediado em Cascavel.