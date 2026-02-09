Foz do Iguaçu - A passagem de um tornado foi confirmada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) na tarde do último sábado (7), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. O fenômeno foi registrado por volta das 14h na localidade de Arroio Dourado.

De acordo com a equipe de meteorologistas do Simepar, o tornado foi classificado como F0 na escala Fujita, que indica eventos de menor intensidade, mas ainda capazes de provocar danos pontuais. Nessa categoria, os ventos variam entre 64 km/h e 116 km/h.