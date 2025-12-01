“A chuva forte que ocorreu entre os Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba foi pontual, ou seja, não choveu em todos os municípios. A tendência para as próximas horas é de que a instabilidade ganhe força. As tempestades que ocorreram no domingo com raios e ventos fortes podem se repetir em praticamente todas as regiões paranaenses”, ressalta Braun.

A chuva continuou nesta segunda-feira (01), com acumulados acima dos 10 mm antes mesmo das 8h30 em Pontal do Paraná (Pontal do Sul), Guaratuba, Matinhos e no distrito de Horizonte, em Palmas.

Os maiores acumulados de chuva de domingo foram em Cerro Azul, com 17,2 mm; Lapa 22,2 mm; Piraquara (Sanepar) 28,2 mm; Foz do Iguaçu 17 mm; Curitiba – Boa Vista (Prefeitura), 51,4 mm; Curitiba – Santa Felicidade (Prefeitura) 60,2 mm; e Curitiba – Vista Alegre (Prefeitura), 40,6 mm. Houve registro de granizo na Capital e em São José dos Pinhais.

As temperaturas ficaram acima dos 35°C em 20 estações meteorológicas no Paraná no domingo. As mais altas foram em Loanda (38,7°C) e Capanema (38,7°C). Também no domingo, as rajadas de vento mais fortes foram em Capanema (63 km/h às 22h30), Candói (62,3 km/h às 22h45), Curitiba – Santa Felicidade, medido pela prefeitura (61,6 km/h às 17h e às 17h40), e Planalto (Inmet) (79,2 km/h por volta das 23h).

“Tivemos, no domingo, muito calor no Paraná, e esse forte aquecimento, associado à disponibilidade de umidade vinda do Norte do Brasil, além da presença de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e a Argentina, favoreceram o desenvolvimento de várias áreas de instabilidade no Estado”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

Paraná - O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê que, após chuvas que começaram já no domingo em algumas regiões, o tempo volte gradativamente a ficar estável em todo o Estado a partir de quarta-feira (3). As temperaturas, que passaram dos 35°C em várias cidades no fim de semana, ficarão um pouco mais baixas.

Previsão do tempo

A previsão é de chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam um pouco mais amenas em comparação aos últimos dias, com exceção da região Norte, que ainda terá temperaturas máximas na casa dos 30°C.

Na terça-feira (02), a condição ainda é de instabilidade. “O risco de tempestades é um pouco mais elevado em virtude da presença de uma frente fria que avança pelo oceano. No interior, principalmente no Oeste e Sudoeste, chove já durante a madrugada, e nas demais regiões, como na RMC e no Norte, chove entre o período da manhã e da tarde, podendo chegar até o início da noite. A chuva não deve perdurar por longos períodos, mas será expressiva”, afirma Braun.

Entre a tarde de segunda-feira e a madrugada de terça (02), há um aviso meteorológico vigente que aponta a região Noroeste com risco alto para ocorrências meteorológicas associadas a tempestades localizadas e chuva pontualmente intensa em curto espaço de tempo. Também há riscos de descargas elétricas, rajadas de vento e precipitação de granizo. No resto do Estado, o risco é moderado neste período.

Para a tarde de terça-feira, o mapa do aviso meteorológico aponta risco baixo no Oeste e Sudoeste, risco alto na faixa litorânea e na parte sul da Região Metropolitana de Curitiba (até São Mateus do Sul), e risco moderado no resto do Estado para tempestades localizadas e chuva pontualmente intensa em curto espaço de tempo, descargas elétricas, rajadas de vento e precipitação de granizo.

Estabilidade climática e temperaturas

Na quarta-feira (03) ainda chove nas regiões Leste e Norte. Nas demais o tempo fica mais estável, com temperaturas altas no período da tarde. Entre a tarde de quarta e a manhã de quinta-feira (04), o mar ficará agitado, com ondas de 1,5 a 3 metros de altura e picos maiores em alto-mar.

Na quinta e sexta (04 e 05), com um pouco mais de nuvens na região Leste em virtude do ingresso de umidade do oceano, serão registradas temperaturas mais baixas no amanhecer, na faixa de 14°C a 15°C no Centro-Sul, Campos Gerais e RMC.

Fonte: AEN