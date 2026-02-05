Cascavel - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, se junta a Polícia Rodoviária Federal na operação especial que será realizada entre os dias 08 à 13 de fevereiro, com foco na segurança viária e fluidez no tráfego durante a realização do Show Rural Coopavel, um dos maiores eventos de tecnologia para o agronegócio do mundo.

Durante o período da feira, a estimativa é de que o fluxo de veículos no segmento entre o Trevo Cataratas, interseção estratégica das rodovias BR-277, BR-369, PRC-467 e Avenida Brasil, e o parque tecnológico onde o evento ocorre, aumente em cerca de 50% em relação aos dias normais, chegando a aproximadamente 52 mil veículos por dia.

“A EPR Iguaçu vai somar forças ao trabalho já realizado pela Polícia Rodoviária Federal na organização do tráfego. Equipes da concessionária estarão posicionadas em pontos estratégicos, alinhados com a PRF, para acompanhar as condições do trânsito e auxiliar no direcionamento dos motoristas. Ao longo de todo o período de feira também teremos ambulância e guincho extras, posicionados em frente ao parque tecnológico, garantindo assistência rápida e contínua aos usuários. Um veículo exclusivo de inspeção vai monitorar o tráfego nesse segmento, a fim de assegurar as condições de trafegabilidade, promovendo segurança viária e preservação de vidas”, detalha o gerente de Operações da EPR Iguaçu, Everaldo Ruaro.

No domingo (8), a operação terá início às 8h e será finalizada às 19h. Ao longo da semana as equipes atuarão das 04h30 às 21h. Os horários de maior movimento, com deslocamento de veículos em direção ao parque, tradicionalmente são das 07h às 09h e, no sentido contrário, das 16h às 20h.

Alterações no tráfego

A Polícia Rodoviária Federal informa que serão adotadas alterações no tráfego durante o evento, com o objetivo de garantir a fluidez no segmento entre o Trevo Cataratas e o parque tecnológico. Estão previstos fechamentos de acessos tanto no Trevo Cataratas quanto nas proximidades da Ferroeste, no acesso ao Show Rural.