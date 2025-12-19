Cascavel e Paraná - Uma passarela metálica elevada, com 70 metros de extensão, vai conectar o novo estacionamento do Show Rural ao parque que, desde 1989, abriga um dos maiores eventos técnicos do mundo na difusão de conhecimento e inovações para a agropecuária. Essa é uma das diversas novidades que entram em operação entre os dias 9 e 13 de fevereiro de 2026, durante a realização da 38ª edição do evento, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Totalmente em metal, a estrutura fará a ligação com a área que, em fevereiro passado, recebeu ônibus vindos de diversas regiões do País, transportando produtores interessados nas novidades apresentadas por cerca de 600 expositores da cadeia do agro. Com a incorporação de uma nova área de 45 mil metros quadrados, o estacionamento passa a comportar diariamente até 22 mil veículos — cinco mil a mais que na 37ª edição — além de 700 ônibus, número 300 superior ao do ano anterior, destaca o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli. “As obras de preparação do estacionamento e da passarela estão adiantadas. Em poucos dias, tudo estará pronto”, afirma o coordenador geral do evento, Rogério Rizzardi.

Com a ampliação, o espaço também passará a abrigar expositores e a imprensa. O antigo local destinado à recepção desses públicos será ocupado por empresas que, há anos, reivindicavam áreas maiores para instalar estandes com dimensões diferenciadas, conforme explica Rizzardi. “Precisamos agradecer ao empresário Assis Gurgacz, que gentilmente cedeu essa nova área, viabilizando mudanças importantes no estacionamento do evento”, ressalta.