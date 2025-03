“Shopping da Rodo”: Festa para uns e uma triste despedidas para outros

“A gente tem a preferência, mas não vale apena tirar dinheiro do bolso pra dar em uma sala que já era nossa”, lamentou um dos comerciantes que tem lanchonete no terminal, enquanto começava a encaixotar a mudança. Na segunda-feira (24), quando a reportagem esteve no local, eles tinham até o dia 31 de março para desocupar as salas, mas no dia seguinte ganharam mais prazo: agora têm até o final de abril para sair.

Para ocupar os novos espaços no piso superior, um pregão seria realizado na última quarta-feira (26), mas diante da impugnação do edital, o mesmo foi remarcado – sem alterações – para o próximo dia 3. As novas salas terão valores a partir de R$ 55,00 por m², dependendo da localização e os contratos serão válidos por 60 meses (cinco anos).

A reforma da área de 15.042,66 m² contempla alteração de layout interno, guichês, salas comerciais, terminal de encomendas, praça de alimentação, sanitários, instalação de catracas, elevadores, escadas rolantes, acessibilidade interna e externa, esquadrias, sistema elétrico e lógica e estacionamentos, além da badalada escada rolante. Com as mudanças, todas as lojas e guichês de vendas de passagens passarão para o piso superior. Pelos corredores já é possível ver alguns avanços na direção destas mudanças.

Com o início do quebra-quebra, alguns comerciantes já tiveram que deixar suas salas ainda no fim do primeiro semestre de 2024, após serem notificados pela Transitar, a autarquia do Município de Cascavel, responsável pela rodoviária.

A atual rodoviária de Cascavel foi inaugurada em 1987 e, até então, nunca tinha passado por uma grande reforma. Em fevereiro do ano passado, o governador Ratinho Júnior liberou quase R$ 20 milhões para as obras de reforma, por meio da Secretaria das Cidades, via Transferência Voluntária, quando não há necessidade de o município ter que devolver o valor ao Tesouro do Estado.

Se tem uma coisa irritante é ouvir “eu avisei” ou “eu te disse” quando algo já está feito e não saiu conforme o esperado, não é mesmo? Pois bem. O Hoje Express avisou. Na edição de 26 de julho de 2024, a reportagem conversou com os comerciantes que amargavam os primeiros prejuízos depois do início das obras da necessária reforma da rodoviária. Cobertos com a poeira da obra e vendo os clientes passarem longe de seus estabelecimentos, eles clamavam por um olhar do Poder Público em respeito aos seus muitos anos de trabalho na ‘rodô’. Mas, naquela ocasião, os olhares estavam mesmo voltados à corrida eleitoral municipal e ninguém fez nada para impedir que eles fossem, enfim, ‘despejados’: “Shopping da Rodô” começa complicado, trazia a manchete daquela edição…

“Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação”, diz a triste melodia que – não por acaso – servirá de trilha sonora para o especial desta semana do Hoje Express: É triste a despedida dos comerciantes que ocupam há décadas as ‘lojinhas’ do Terminal Rodoviário Dra. Helenise Pereira Tolentino.

Alguns já tinham deixado as salas, perdendo mais um mês de faturamento – que não estava lá aquelas coisas devido à bagunça causada pelas obras (natural das reformas) e que afastou os clientes. Mas, considerando o histórico recente, os lojistas acreditam que o aumento de prazo está mais relacionado com o fato de que os passageiros que circulam pela rodoviária não teriam nenhum lugar para comer ou comprar bebidas durante este período. Cerca de 2 milhões de passageiros circulam anualmente pelo terminal.

O “aberto” é temporário; antigos comerciantes da “Rodô” já liquidam e empacotam as mercadorias para desocuparem as salas – Foto: Paulo Alexandre/O Paraná

E a Transitar?

Em resposta aos questionamentos do Hoje Express, a Transitar informou que os termos de permissão de uso da Rodoviária são a título precário, sem prazo de validade definido justamente em função da precariedade e possuem a previsão de 15 dias de aviso prévio para desocupação.

Sobre os ‘despejos’, a autarquia informou também que os permissionários foram comunicados com antecedência de mais de 40 dias, visto à necessidade de avanço da obra. A lei de licitações não permite a exploração de espaços públicos sem processo licitatório, porém, os antigos comerciantes instalados na Rodoviária de Cascavel se veem em uma realidade muito distante para entrar na briga por um espaço no novo “Shopping da Rodô”

“Esqueceram de nós”

Conversar com os permissionários sem se solidarizar com eles é praticamente impossível. A maioria está ali há décadas, tem no pequeno comércio o sustento da família e a extensão de suas casas. Se eles gostariam de continuar na nova e moderna rodoviária? Com certeza sim. Mas desde as primeiras notificações recebidas em 2024, estão se sentindo excluídos do processo de modernização, como algo fora do alcance deles.

Nestes últimos dias de trabalho, eles estão visivelmente tristes e já não estão mais dispostos a ‘comprar briga’ como esta mesma reportagem os encontrou há oito meses. O sentimento agora é de batalha perdida.

“Como o faturamento despencou nos últimos meses, como vamos investir tudo de novo nas salas novas?” – questionou outra lojista que está liquidando o estoque de variedades com mais de 50% de desconto em todos os itens antes de fechar as portas em definitivo. Os demais comerciantes procurados pela reportagem não quiseram se manifestar, mas manifestam o mesmo sentimento: “Esqueceram de nós”.

É a vida

A Transitar informou que a renovação no espaço tem o objetivo de deixar o terminal mais confortável para os passageiros e trabalhadores do local. Ao final das obras, além de terem um espaço mais amplo para os embarques e desembarques, os usuários do terminal terão acesso a mais serviços, lanchonetes e lojas.

Se é preciso dar lugar ao novo, que sejam bem-vindos os novos comerciantes que participarão do processo licitatório na próxima semana. Por fim, a Secretaria de Serviços e Obras Públicas informou que a expectativa é de que a reforma seja concluída até o final de 2025.