SG28Racing/Artcon apresenta layouts de seus quatro carros na Stock Light

A quarta-feira (26) foi de encontros, boas conversas e muito trabalho na sede da SG28 Racing/Artcon entre os pilotos e o time que vai cuidar dos carros ao longo da temporada da Stock Light. Bruna Tomaselli, Juninho Berlanda, Lucca Zucchini e Mathias de Valle tiveram o primeiro contato com os seus carros e puderam apreciar os novos layouts preparados pela design Cintia Azevedo, da PROSports Media. O dia também serviu para a confecção dos bancos e prova dos novos macacões.

“Estamos trabalhando bastante para oferecer a melhor estrutura para os pilotos. Foi especial ter a presença de todos eles conosco. Essa interação com a equipe é importante para eles se sentirem em casa e conhecerem as pessoas que estarão trabalhando ao longo da temporada. É um grande passo que todos nós estamos avançando para construir um ano promissor em busca de nossos objetivos“, afirma o CEO do time, Carlos SG.

Em jejum das pistas desde dezembro do ano passado, os pilotos sentiram o gostinho de estarem dentro de seus carros por alguns minutos e ficaram entusiasmados com o trabalho que está sendo feito.

“Foi meu primeiro dia na nova casa, e foi muito legar ter esse primeiro contato com todos. Gostei muito da estrutura e me senti muito confortável dentro do carro”, afirmou Bruna Tomaselli.

Lucca Zucchini também ficou satisfeito com o que viu. “Gostei muito de toda estrutura e de toda equipe, o Layout tá bem bonito e estou muito animado para essa temporada, com muito foco em evoluir e me adaptar visto que estou saindo do Fórmula para o Turismo”, conta o piloto paulista que vive uma fase de transição na carreira.