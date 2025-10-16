Cascavel e Paraná - A proposta de incluir a tilápia na lista de espécies exóticas invasoras disparou um alerta e é classificada como um “soco no estômago” entre produtores e representantes do setor aquícola da região Oeste do Paraná. O tema, que está em discussão em instâncias federais, preocupa especialmente o Paraná — estado que lidera a produção nacional e tem na tilapicultura uma das bases de sua economia regional. Em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o vice-presidente da Aquioeste, André Heitor Costi Neto, entende que qualquer decisão sobre o tema “precisa ser analisada com extrema cautela, pois pode gerar consequências graves para a economia e para a segurança alimentar”.

A tilapicultura é hoje uma das principais atividades da aquicultura brasileira, com uma cadeia produtiva consolidada que envolve milhares de pequenos e médios produtores, gera empregos diretos e indiretos e tem impacto direto no desenvolvimento das regiões produtoras. O Paraná, com suas condições favoráveis e estrutura organizada, é o maior polo do país.

Cultura sustentável

André Neto lembra que, além de abastecer o mercado interno, a produção de tilápia vem se destacando também nas exportações e no fornecimento de proteína acessível à população. “Estamos falando de uma atividade que alimenta milhões de brasileiros e garante renda a milhares de famílias. Qualquer mudança de classificação que desconsidere esses fatores pode colocar em risco um setor inteiro”, adverte.

Para o dirigente, é indispensável que decisões relacionadas à biodiversidade considerem não apenas os aspectos ambientais, mas também os impactos socioeconômicos e produtivos. Ele ressalta que o setor já atua com rigorosos critérios de manejo, controle e rastreabilidade, seguindo normas ambientais e sanitárias. “A tilapicultura no Brasil é feita dentro da legalidade e com práticas sustentáveis. Não faz sentido penalizar um setor que vem justamente contribuindo para o desenvolvimento sustentável”, afirma.