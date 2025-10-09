Paraná - O setor de serviços tem sido o grande protagonista do mercado de trabalho paranaense, liderando a geração de empregos formais até agosto de 2025. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego no dia 29 de setembro, o segmento acumulou 58.018 novas vagas com carteira assinada entre janeiro e agosto, representando mais da metade do saldo total de empregos criados no período no Paraná.

O desempenho confirma a força do setor na economia estadual e o papel estratégico que ele exerce na expansão das oportunidades de trabalho, com presença em áreas como administração pública, educação, saúde humana, transportes, entre outros. O segmento se beneficia da retomada da atividade econômica e do aumento da demanda por mão de obra qualificada.

Entre os principais destaques estão os 24,3 mil novos empregos gerados no setor de informações e comunicações, 19,5 mil nos segmentos educacional, de saúde e gestão, e 6,9 mil no transporte.

Apenas em agosto, o setor foi responsável por 2.292 novas contratações, mantendo-se como o principal gerador de empregos no mês. As vagas foram impulsionadas, sobretudo, por empresas de transporte, educação, saúde humana e administração pública, que ampliaram quadros diante da expansão da atividade e da modernização dos processos produtivos.

O crescimento do setor de serviços demonstra também o impacto das políticas de qualificação profissional promovidas pelo Governo do Estado, que buscam preparar os trabalhadores para as novas exigências do mercado. Programas como o Qualifica Paraná e o Indústria 4.0 oferecem cursos gratuitos voltados às áreas de gestão, atendimento e tecnologia, ampliando a empregabilidade e a capacidade de inserção dos profissionais.

Segundo o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o resultado confirma o acerto da estratégia do Estado em investir na formação profissional e no fortalecimento dos serviços como motor da economia.