Paraná - O setor de serviços tem sido o grande protagonista do mercado de trabalho paranaense, liderando a geração de empregos formais até agosto de 2025. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego no dia 29 de setembro, o segmento acumulou 58.018 novas vagas com carteira assinada entre janeiro e agosto, representando mais da metade do saldo total de empregos criados no período no Paraná.
O desempenho confirma a força do setor na economia estadual e o papel estratégico que ele exerce na expansão das oportunidades de trabalho, com presença em áreas como administração pública, educação, saúde humana, transportes, entre outros. O segmento se beneficia da retomada da atividade econômica e do aumento da demanda por mão de obra qualificada.
Entre os principais destaques estão os 24,3 mil novos empregos gerados no setor de informações e comunicações, 19,5 mil nos segmentos educacional, de saúde e gestão, e 6,9 mil no transporte.
Apenas em agosto, o setor foi responsável por 2.292 novas contratações, mantendo-se como o principal gerador de empregos no mês. As vagas foram impulsionadas, sobretudo, por empresas de transporte, educação, saúde humana e administração pública, que ampliaram quadros diante da expansão da atividade e da modernização dos processos produtivos.
O crescimento do setor de serviços demonstra também o impacto das políticas de qualificação profissional promovidas pelo Governo do Estado, que buscam preparar os trabalhadores para as novas exigências do mercado. Programas como o Qualifica Paraná e o Indústria 4.0 oferecem cursos gratuitos voltados às áreas de gestão, atendimento e tecnologia, ampliando a empregabilidade e a capacidade de inserção dos profissionais.
Segundo o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o resultado confirma o acerto da estratégia do Estado em investir na formação profissional e no fortalecimento dos serviços como motor da economia.
“O setor de serviços tem sido o grande responsável por sustentar a geração de empregos no Paraná. Essa expansão mostra que as políticas de qualificação e intermediação de mão de obra estão dando resultado. Elas preparam nossos trabalhadores para novas funções e garantem que as empresas encontrem profissionais prontos para atuar. A qualificação é o que mantém o Paraná competitivo e em destaque nacional”, afirmou o secretário.
Com a consolidação do setor e o avanço das iniciativas de capacitação, o Paraná reforça sua posição entre os estados com melhor desempenho no mercado de trabalho, unindo crescimento econômico e preparo da força de trabalho para os desafios da nova economia.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, tem ampliado os investimentos em qualificação profissional e formação tecnológica, com foco em atender as novas demandas do mercado e fortalecer a geração de emprego e renda em todas as regiões do Paraná.
Entre as iniciativas, está o Projeto Qualificação para Indústria 4.0, que capacita profissionais para compreender, desenvolver e aplicar conceitos e tecnologias da nova era industrial, com foco em automação, Internet das Coisas (IoT), sistemas robóticos e controladores lógicos programáveis (CLPs). A ação é realizada em parceria com a empresa Beontag, no âmbito do programa Paraná Competitivo, e executada pelo Senai-PR. O investimento total é de R$ 752 mil, destinados à formação dos trabalhadores nas áreas mais estratégicas da indústria moderna.
Outra iniciativa de destaque é o Projeto Bora Circular, que promove a formação em upcycling – técnica que transforma materiais descartados em novos produtos com maior valor agregado, estimulando o empreendedorismo sustentável e a inclusão social. O projeto é resultado de uma parceria com a Ambev e o Instituto Liga Badu Design, também por meio do Paraná Competitivo, e prevê investimentos de R$ 5,1 milhões em ações voltadas ao desenvolvimento social e qualificação profissional. As formações serão ofertadas em 50 municípios distribuídos nas dez mesorregiões do Estado.
