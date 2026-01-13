Paraná - O setor de serviços do Paraná acumulou crescimento de 2,5% no volume de atividades entre janeiro e novembro de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE, divulgada nesta terça-feira (13). Com esse resultado, o desempenho do Estado superou o de outras unidades da federação de grande peso econômico, como Pará (1,6%), Rio de Janeiro (1,5%), Minas Gerais (0,3%), Pernambuco (0,3%), Bahia (-1,3%) e Rio Grande do Sul (-4,6%).

Na comparação entre novembro de 2025 e o mesmo mês de 2024, o crescimento foi ainda mais expressivo, chegando a 3%, acima da média nacional de 2,5%. O Paraná também registrou o melhor desempenho da Região Sul nesse recorte, enquanto Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentaram retração de 0,2% e 1,2%, respectivamente.

Desempenho e Faturamento do Setor de Serviços

A expansão das atividades foi acompanhada por aumento do faturamento das empresas. A receita nominal do setor cresceu 6,5% de janeiro a novembro de 2025, com avanço de 1,1% entre outubro e novembro. Esse indicador reflete maior geração de caixa, favorecendo a manutenção de empregos, novos investimentos e o recolhimento de tributos, além de sinalizar um ambiente econômico mais dinâmico no Estado.

Entre os segmentos que puxaram o crescimento, destacam-se os serviços prestados às famílias, com alta de 3% no acumulado do ano, e os serviços profissionais, administrativos e complementares, que avançaram 2,7%. Na comparação anual de novembro, os maiores aumentos no volume de atividades ocorreram nos setores de transportes, serviços auxiliares e correio (5,1%) e outros serviços (9,3%).